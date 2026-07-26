Ministar unutarnjih poslova: Napadač u Berlinu od 16. godine simpatizirao je ISIS

Policija trenutačno traga za osumnjičenim 21-godišnjim njemačkim državljaninom libanonskog porijekla Abdulom Balloutom.

Njega se sumnjiči da je u subotu navečer na rubu okupljanja povodom obilježavanja manifestacije Christopher Street Day u organizaciji LGBTQ+ zajednice, kombijem uletio u grupu ljudi pri čemu je usmrtio jednu i ozlijedio 29 osoba, od kojih nekoliko teško.

Nakon toga je naoružan mačetom napustio mjesto događaja i u bijegu u obližnjem parku, prema sadašnjim saznanjima, napao druge prolaznike. Policija ne isključuje mogućnost da odbjegli Abdul Ballout počini novi napad.

Kako prenosi javni servis RBB, tijekom noći je uhićen i jedan iranski državljanin kojeg se sumnjiči da se nalazio u vozilu kojim je izvršen napad.

Radikalizacija od 16 godine

Dobrindt je rekao kako Ballout nedavno u Berlinu osuđen na godinu i deset mjeseci zatvora, ali je u međuvremenu kazna preinačena u uvjetnu. Mediji javljaju kako je osuđen zbog pripremanja terorističkih napada.

Njemački mediji prenose da se Ballout preko interneta radikalizirao i izražavao simpatije za tzv. Islamsku državu i to još od 16 godina zbog čega se nalazio pod prismotrom vlasti.