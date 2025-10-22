Oglas

MJERE PREDOSTROŽNOSTI

Tesla povlači tisuće automobila zbog kvara koji predstavlja veliki rizik

N1 Info
22. lis. 2025. 13:18
Tesla (AFP)
Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Tesla povlači 12.963 vozila u Sjedinjenim Američkim Državama zbog kvara na komponenti baterijskog sklopa koji bi mogao uzrokovati iznenadan gubitak pogonske snage, priopćila je Američka nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA).

Povlačenje se odnosi na određene modele Model 3 iz 2025. godine i Model Y iz 2026. Prema navodima regulatora, kvar bi mogao dovesti do toga da vozači izgube mogućnost ubrzavanja, što povećava rizik od nesreće.

Tesla će vlasnicima besplatno zamijeniti kontaktor baterijskog sklopa koji je zahvaćen ovim problemom, prenosi Reuters.

Do 7. listopada tvrtka je zabilježila 36 zahtjeva za jamstvo i 26 terenskih izvješća povezanih s ovim kvarom.

Tvrtka je također priopćila da nije zabilježila nijednu prometnu nesreću, ozljedu ili smrtni slučaj koji bi bio povezan s ovim problemom.

baterija kvar rizik tesla

