Velika analiza robotaksija: Evo kako stoji Mate Rimac u odnosu na globalne igrače
Njemački stručnjak za mobilnost i autonomnu vožnju Augustin Friedel dao je zanimljivu analizu tržišta robotaksija. Točnije, analizirao je kako stoje tvrtke koje ulažu u autonomna vozila za javni prijevoz.
A među njima se našla i jedna hrvatska - Verne. Riječ je, naravno, o tvrtki Mate Rimca pod imenom Project 3 Mobility koja pod brendom Verne testira autonomnu vožnju u Zagrebu. Cilj je ponuditi uslugu robotaksija diljem svijeta, a cijeli projekt bi trebao zaživjeti upravo u glavnom gradu hrvatske, prenosi Automobiliona.
Pobjednik uzima sve
No krenimo redom, tko je uopće Augustin Friedel? Friedel je savjetnik i jedan o u automobilskoj industriji čiji je rad usko vezan upravo za autonomna vozila. Radio je na lansiranju Ubera u Njemačkoj te u Deutsche Bahnu i Volkswagenu, gdje je bio zadužen za strategiju mobilnosti.
Sada je napravio veliku analizu globalnog tržišta robotaksija, za koje smatra da se nalazi pred velikim promjenama. Točnije, u situaciji dge pobjednik dobiva sve.
"Autonomna mobilnost ulazi u fazu "pobjednik dobiva sve". Ne samo tehnologiju, ne samo financiranje. Pobjednik uzima dobiva kompletno poslovanje", navodi Friedel u svojoj analizi.
Napominje kako se na samom vrhu nalazi igrači kao što su američki Waymo (nap. a. u vlasištvu Googlea), kineski Baidu Apollo Go i DiDi koji rade u partnerstvu te kinesko-američkog Pony.ai.
Neugodna istina
Friedel predviđa da će 2026. – 2027. biti faza “potpunog uništenja spajanja i preuzimanja”. Drugim riječima, najjači će kupiti tehnologiju, alate i timove, a ne vizije.
Iznosi i jednu neugodnu istinu za koju tvrdi da vrijedi za cijelu auto-industriju, a to je da kapital više nije zaštita, već su to operacije voznog parka. "Možete prikupiti milijarde i dalje godinama ostati nisko na operativnoj dimenziji. Postizanje četvrte razine autonomne vožnje (nap. a. peta razina je potpuna neograničena autonomija vozila) nije softverski problem. To je zadatak koji ovisi od grada do grada", navodi Friedel.
Dodaje kako su neki od dobrih znakova za tvrtku ako ima odobrenja sigurnosnih slučajeva i rješavanje incidenata. Jer većina strategija autonomne vožnje pada na tim koracima. No naglašava i još jedan važan korak.
"Ako nemate vozila koja zapravo rade vožnje, ne gradite autonomiju četvrte razine", tvrdi.
Kao najveću stratešku pogrešku trenutno vidi činjenicu da brojne tvrtke pokušavaju "posjedovati autonomiju" bez snažne strategije za oblikovanje propisa.
Kako stoji projekt Rimčevih robotaksija?
Na grafu niže prikazani su svi akteri koji razvijaju autonomnu vožnju uzevši u obzir opseg flotnih operacija (koliki ralnih vozila imaju na cesti) i financijske snage. U gornjem desnom kutu nalaze se već spomenuti globalni lideri – Waymo, Apollo Go i WeRide).
U sredini su etablirani, ali nešto manji igrači, a pri dnu i lijevo tvrtke koje ili još nemaju flotne operacije u većem obimu ili imaju ograničene resurse.
Rimčev Verne nalazi se pri samom dnu grafa, i to prilično lijevo, u skupini s nizom manjih igrača kao što su Plus, Bot.Auto, Imagry, Oxbotica i drugi. Drugim riječima, Verne trenutno nema flotne operacije u značajnom obimu i financijska moć mu je osjetno manja u odnosu na velike američke i kineske rivale.
Ispred Vernea nalaže se tvrtke poput Pony.ai, DiDi, Zoox i Tesla, koje Friedel vidi kao financijski snažnije i s većim obujmom testiranja ili komercijalnih vožnji.
Što to znači za Verne i europske igrače?
Ukratko, Verne zasad spada u ligu perspektivnih, ali još uvijek malih projekata autonomne vožnje. Ipak, sama činjenica da se jedan hrvatski projekt našao među najvećim svjetskim igračima u operacijama koje uključuju takvu kompleksnu tehonolgiju govori puno.
Uspjeh je time veći, kada uzmemo da se na prikazanom grafu nalaze uglavnom američki, kanadski i kineski igrači. Da budemo precizni, od ukupno 36 tvrtki, jedini predstavnici Europe su naš Verne i britanska Oxbotica, a to govori puno, navodi Automobiliona.
