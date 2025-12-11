Velika promjena na tržištu: Cijene električnih automobila će ozbiljno padati

Paradoksalno, nastavak pada cijena događa se unatoč rastu cijena sirovina za metale. Prema izvješću, niske cijene baterija posljedica su masovnog prekomjernog kapaciteta u proizvodnji, kao i tehnološkog pomaka prema jeftinijim LFP (litij-željezo-fosfat) baterijama koje globalno dobivaju na značaju. Europsko tržište također je ove godine zabilježilo pad cijene od 8 posto. Djelomično je to zbog činjenice da su kineski proizvođači preusmjerili izvoz u Europu kao odgovor na nove trgovinske barijere u SAD-u.