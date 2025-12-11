Oglas

Velika promjena na tržištu: Cijene električnih automobila će ozbiljno padati

11. pro. 2025. 13:54
14.07.2023., Sisak
Nikola Cutuk/PIXSELL

Izgledi za još niže cijene električnih automobil u 2026. godini su obećavajući zahvaljujući stalno padajućim cijenama litij-ionskih baterija, koje su dosegle rekordno nisku razinu u 2025. Cijene baterija za električne automobile ozbiljno su padale ove godine. Prema novoj analizi BloombergNEF-a, koja istražuje globalna tržišta sirovina, prosječna cijena litij-ionskih baterijskih paketa pala je za 8 posto od 2024., na najnižu razinu od 108 dolara po kilovat-satu (kWh).

Ako gledate samo litij-ionske baterije za električne automobile, cijena je već 99 dolara po kWh. Ovo je druga godina zaredom da je cijena baterija za električne automobile ispod granice od 100 dolara.

Paradoksalno, nastavak pada cijena događa se unatoč rastu cijena sirovina za metale. Prema izvješću, niske cijene baterija posljedica su masovnog prekomjernog kapaciteta u proizvodnji, kao i tehnološkog pomaka prema jeftinijim LFP (litij-željezo-fosfat) baterijama koje globalno dobivaju na značaju. Europsko tržište također je ove godine zabilježilo pad cijene od 8 posto. Djelomično je to zbog činjenice da su kineski proizvođači preusmjerili izvoz u Europu kao odgovor na nove trgovinske barijere u SAD-u.

Unatoč tome, litijske baterije u Europi i dalje su 56 posto skuplje nego u Kini zbog viših troškova proizvodnje i oslanjanja na uvoz baterija, koje Kina očito dobro naplaćuje, piše Revija HAK.

