Čovjek koji je postao milijunaš bez ičije pomoći otkrio jednostavan sustav za bogaćenje

Nova.rs
10. pro. 2025. 20:29
Milijunaš koji je sve stekao sam želio je objasniti kako ljudi mogu postići financijski uspjeh. Rekao je da treba razmišljati o dvije stvari – čeku i poklon-kartici. Obratio se pratiteljima na društvenim mrežama držeći u ruci ček vrijedan pravo malo bogatstvo.

Govoreći na TikToku, Mark Tilbury, poznat kao @marktilbury, započeo je snimku na aerodromu.

"Ovo je ček na 100 milijuna dolara i na njemu je tvoje ime. Odnijet ću ga na drugi kraj svijeta. Ali ako ne stigneš do njega u roku od 48 sati, poderat ću ga.“

Zatim je pitao pratitelje bi li otputovali po njega. Bez ikakve sumnje, odgovorio je da bi svi. Milijunski CEO rekao je: "Naravno da biste. Čak i ako nemate apsolutno nikakav novac, posudili biste, zaradili, pregovarali i učinili sve što je potrebno samo da biste ostvarili cilj i došli do tog čeka.“

S tim u vezi poručio je: "Ako se želiš obogatiti, jednostavno je. Samo vjeruj da te negdje čeka zajamčen ček. Sve što trebaš napraviti jest raditi dovoljno da ga preuzmeš.“

Na kraju je dodao i praktičan savjet: "Zato se sjetite iskoristiti onu poklon-karticu koja vam stoji negdje. I uvijek poklanjajte gotovinu, jer je to zapravo ‘poklon-kartica’ koju možete potrošiti bilo gdje.“

U komentarima je jedan korisnik napisao: "Kako ljudi zaborave na besplatan novac?“ dok je drugi dodao: "Moji roditelji odbijaju poklon-kartice samo zato što to nije pravi novac – to su samo brojke, a ako kompanija propadne, nemaš ništa.“

Teme
milijunaš novac

