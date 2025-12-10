Čovjek koji je postao milijunaš bez ičije pomoći otkrio jednostavan sustav za bogaćenje

Milijunaš koji je sve stekao sam želio je objasniti kako ljudi mogu postići financijski uspjeh. Rekao je da treba razmišljati o dvije stvari – čeku i poklon-kartici. Obratio se pratiteljima na društvenim mrežama držeći u ruci ček vrijedan pravo malo bogatstvo.
Govoreći na TikToku, Mark Tilbury, poznat kao @marktilbury, započeo je snimku na aerodromu.
"Ovo je ček na 100 milijuna dolara i na njemu je tvoje ime. Odnijet ću ga na drugi kraj svijeta. Ali ako ne stigneš do njega u roku od 48 sati, poderat ću ga.“
Zatim je pitao pratitelje bi li otputovali po njega. Bez ikakve sumnje, odgovorio je da bi svi. Milijunski CEO rekao je: "Naravno da biste. Čak i ako nemate apsolutno nikakav novac, posudili biste, zaradili, pregovarali i učinili sve što je potrebno samo da biste ostvarili cilj i došli do tog čeka.“
S tim u vezi poručio je: "Ako se želiš obogatiti, jednostavno je. Samo vjeruj da te negdje čeka zajamčen ček. Sve što trebaš napraviti jest raditi dovoljno da ga preuzmeš.“
@marktilbury
What If I Gave You $100M? 🤯 #advice #motivation #hacks #rich♬ original sound - Mark Tilbury
Na kraju je dodao i praktičan savjet: "Zato se sjetite iskoristiti onu poklon-karticu koja vam stoji negdje. I uvijek poklanjajte gotovinu, jer je to zapravo ‘poklon-kartica’ koju možete potrošiti bilo gdje.“
U komentarima je jedan korisnik napisao: "Kako ljudi zaborave na besplatan novac?“ dok je drugi dodao: "Moji roditelji odbijaju poklon-kartice samo zato što to nije pravi novac – to su samo brojke, a ako kompanija propadne, nemaš ništa.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
