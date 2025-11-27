Odlaze li dizelaši u povijest? Pogledajte koja vrsta automobila je uvjerljivo najpopularnija u Europi

Europsko udruženje proizvođača automobila (ACEA) objavilo je najnovije podatke o tržišnim udjelima pojedinih vrsta automobila.
Prema statistikama, u prvih 10 mjeseci ove godine na području Europske unije najviše je novoregistriranih hibridnih vozila, koji čine ukupno 34,6% udjela na tržištu.
Nakon toga dolaze benzinci s 27,4%, dok se na trećem mjestu sa 16,4% tržišnog udjela nalaze električni automobili, piše Automobiliona.hr.
U prvih 10 mjeseci ove godine, dizelaši čine 9,2% udjela na tržištu, dok plug-in hibridni auti čine 9,1% udjela.
Porast broja električnih vozila
Do listopada 2025. , automobili na baterije činili su 16,4% tržišnog udjela EU, što je porast u odnosu na nisku početnu vrijednost od 13,2% u listopadu 2024. od početka godine.
U prvih deset mjeseci 2025. registrirano je 1.473.447 novih električnih automobila, što čini 16,4% tržišnog udjela EU. Četiri najveća tržišta u EU koja zajedno čine 62% registracija električnih automobila na baterije, zabilježila su porast: Njemačka (+39,4%), Belgija (+10,6%), Nizozemska (+6,6%) i Francuska (+5,3%).
Podaci za listopad 2025. od početka godine također su pokazali porast registracija hibridnih vozila, a raste potražnja i za plug-in hibridima. štoviše, u listopadu ove godine udio registriranih plug-in hibrida iznosio je 10,5%, dok je u istom mjesecu udio dizelaša bio 8,1%.
Pad benzinaca i dizelaša
Prema podacima, do kraja listopada 2025. registracije benzinskih automobila pale su za 18,3%, a pad je zabilježen na svim glavnim tržištima. Francuska je zabilježila najveći pad, s registracijama koje su pale za 32,3%, a slijede Njemačka (-22,5%), Italija (-16,9%) i Španjolska (-13,7%). Slično tome, tržište dizelskih automobila palo je za 24,5%, što je rezultiralo udjelom od 9,2% za listopad 2025. u odnosu na prethodnu godinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
