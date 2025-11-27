Odlaze li dizelaši u povijest? Pogledajte koja vrsta automobila je uvjerljivo najpopularnija u Europi

Prema podacima, do kraja listopada 2025. registracije benzinskih automobila pale su za 18,3%, a pad je zabilježen na svim glavnim tržištima. Francuska je zabilježila najveći pad, s registracijama koje su pale za 32,3%, a slijede Njemačka (-22,5%), Italija (-16,9%) i Španjolska (-13,7%). Slično tome, tržište dizelskih automobila palo je za 24,5%, što je rezultiralo udjelom od 9,2% za listopad 2025. u odnosu na prethodnu godinu.