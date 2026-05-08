Vozimo najmanji luksuzni SUV i novu limuzinu iz Kine koja želi razburkati tržište

U novoj epizodi Automobilione testirali smo Toyotu C-HR GR Sport, Lexus LBX i Forthing S7 REEV.

Toyotin sportski odjel Gazoo Racing sada je ušao i u njihove “civilne” automobile. Tako ni atraktivni model C-HR nije izuzetak, a mi smo odlučili provjeriti kako se ovaj sportaš nosi sa svakodnevnim zadacima, pa smo se s njim zaputili u šoping.

Nakon šopinga vrijeme je za malo luksuza. A on može doći i u manjem paketu. Kao dokaz tomu u inspekciju nam je stigao najmanji premium SUV - Lexus LBX.

U Hrvatsku nam je stigao novi model iz Kine. I ne, nije riječ o SUV-u nego o limuzini. Puno ime joj je Forthing S7 REEV, a cilj joj je cijenom pomrsiti račune na europskom tržištu.

A tržište želi razburkati i nova marka na našim cestama koji nam također stiže iz Kine. Riječ je brendu Lepas, a mi smo se zaputili u Milano kako bismo otkrili zašto kažu da pripadaju Europi.

Uskoro nam stižu poticaji! Ali ne zaelektrične automobile nego za solare, a mi doznajemo što sve trebate da biste ih dobili.

Upoznajemo vas i s novim Volkswagen Polom, ali i novim Smartom koji bi se trebao vratiti na ceste.

Za kraj se vraćamo na gore spomenutu limuzinu Forthing S7 koju smo odmah stavili na veliki test i provjerili stvarnu potrošnju na autocesti Zagreb-Split.

Automobilionu gledajte u petak 08. svibnja u 20:00 sati na N1 televiziji.

