Crni led je najveća zamka: Evo savjeta za najsigurniju zimsku vožnju

Kako su susnježica i snijeg stigli u našu zemlju, podsjećamo vas na najvažnije stvari vezane za sigurnu zimsku vožnju.

Zimski uvjeti otežavaju vožnju, posebice cestama koje cestari nemaju vremena očistiti u slučaju iznenadnih padalina. Stoga Danas.rs daje na pet savjeta za vožnju u uvjetima snijega i leda na cesti, posebno za mlade vozače i one starije s manje iskustva za volanom.

Predviđanje je ključno: držite sigurnu udaljenost

Prvo pravilo zimske vožnje je pravilo koje biste trebali primijeniti na vožnju općenito: predvidite što dolazi. Ovaj je savjet još važniji u zimskim uvjetima s lošim prianjanjem jer vam je potrebno više vremena za usporavanje ili sigurno upravljanje.

Prema istraživanju, snijeg može odgoditi reakciju vozača za 34 posto, dok put kočenja može biti deset puta duži do potpunog zaustavljanja u zimskim uvjetima na cesti.

Što sporije vozite i što se više držite na udaljenosti od vozila ispred, to imate više vremena za reakciju. Predvidite što slijedi i vozite polako, to je osnovno pravilo vožnje u teškim uvjetima. Mnogi pak žure jer postaju nestrpljivi kad se formiraju kolone i precjenjuju svoje sposobnosti, što može dovesti do katastrofe. Strpljenje je jako važno, bolje ikad nego nikad.

Koristite kočenje motorom

Korisna tehnika usporavanja na strmim nizbrdicama oduvijek je bila tzv. kočenje motorom. Ako imate ručni mjenjač, ​​prebacite u niži stupanj prijenosa i polagano otpustite spojku kako biste izazvali inerciju bez korištenja kočnice, a u automobilu s automatskim mjenjačem jednostavno otpustite papučicu gasa ili ručno prebacite u niži stupanj prijenosa ako imate tu mogućnost, i okretaja motora će se povećati.

Dok koristite nožnu kočnicu, možete osjetiti kako ABS sustav protiv blokiranja kotača “radi prekovremeno”, pa vas kočenje motorom usporava i kontrolira kotače od proklizavanja. Zatim možete pažljivo početi kočiti. Vožnja nizbrdo malim brzinama pomoći će vam da zadržite kontrolu nad automobilom i usporite.

“Crni led” je nevidljivi ubojica

Kad vozite zimi, uvijek imajte na umu pojavu “crnog leda” koji je izuzetno opasan jer ga je vrlo teško primijetiti. To je tanak ledeni sloj na cesti koji se stvara nakon ledene kiše ili se snijeg ponovno smrzne na cesti kada temperatura padne.

Toj pojavi čak pridonose i automobili jer “tople” gume tope snijeg i led na cesti, ali se snijeg kad nema prometa brzo ponovno smrzne u vrlo tankom, često prozirnom sloju. Zapamtite to posebno ako vozite cestama na kojima nema puno prometa: noću i u jutarnjim satima, kada je na cestama najmanje vozila.

Što učiniti kada vidite da ste odjednom izgubili kontrolu i da više nema prianjanja na crnom ledu?

Važno je ostati smiren što je više moguće i izbjegavati nagle manevre. Treba lagano okretati volan i lagano dozirati kočnicu sve dok ne prođete zaleđenu podlogu i kotači ponovno ne počnu hvatati asfalt. Također bi bilo dobro prebaciti u niži stupanj prijenosa kako biste mogli usporiti bez kočenja.

Na koliko bara? Mnogi vozači zimi pogrešno pumpaju gume

Koristite svjetla za maglu, ali samo po potrebi!

Ovo je savjet za dobrobit ostalih sudionika u prometu, a tiče se i prednjih, a posebno stražnjih svjetala za maglu. Svjetla za maglu namijenjena su samo kada je snijeg, kiša ili magla izuzetno gusta i osiguravaju da vas drugi vozači ranije vide. Ipak, kada izađete iz loših vremenskih uvjeta, ne zaboravite ugasiti svjetla za maglu, jer jako smetaju drugim vozačima, pogotovo stražnja svjetla.

Spremno za parkiranje

Stigli ste, ali nije kraj. Ako auto ostavljate do jutra, podignite brisače da se ne zalijepe za vjetrobransko staklo kad se vratite u auto. Također, svakako ostavite svoj automobil “u brzini” – to će povećati vjerojatnost da će i dalje biti tamo kada se vratite.

Naposljetku, ako su prometni uvjeti zaista teški, ponekad je bolje ne krenuti na put i odgoditi putovanje jer zimska vožnja nosi brojne izazove, a u trenutku se može puno toga dogoditi, a i najiskusnije iznenaditi…

