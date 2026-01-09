Zamrznuta su vam stakla automobila i iznutra: Zašto dolazi do toga i kako to riješiti?

Uz velike hladnoće dolazi i do zamrzavanja prozora automobila. No ponekad se stakla zamrzavaju iznutra, a to vas ne treba čuditi ili zabrinuti.
Nije došlo do velikog problema koji ne možete riješiti uz malo truda, piše HAK revija.
Najčešće do toga dolazi zbog toga što je previše vlage u interijeru automobila.
Pogotovo, ako su vam tepisi mokri, odnosno ako pada snijeg pa ga unesete u vozilo na cipelama. On će se otopiti, namočiti tepihe i evo vam izvora vlage.
Ako su vam tepisi mokri, iznesite ih iz automobila i osušite u kući ili stanu. Uklonite svu mokru odjeću iz kabine automobila i sve ono što bi moglo stvoriti vlagu.
Kod nekih starijih vozila s lošijom izolacijom prozori će se nerijetko zamrznuti iznutra, pa vam ni navedene mjere neće pomoći. Što tada učiniti? Otvorite vrata vozila i uključite ventilaciju te je usmjerite prema vjetrobranskom staklu. Na kraju, staklo prebrišite suhom krpom. Ne koristite odmrzivače u spreju u interijeru vozila jer to nije osobito zdravo.
