“Europa može pronaći bolju ravnotežu između zaštite osobnih podataka i pružanja stvarnih instrumenata nama. Posebice europskim scale-up poduzećima, kako bismo se nastavili razvijati i kako bismo postali konkurentni na globalnoj razini. Novac nije jedino rješenje. EU također treba liberalizirati pristup podacima i njihovo korištenje. Posebno baveći se neravnotežom informacija koja nastaje kada imovina poput automobila promijeni vlasništvo”, rekao je Rokas Medonis, izvršni direktor carVerticala, litavskog scale-up poduzeća koje pruža izvješća o povijesti vozila.