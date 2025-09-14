VIDEO / Država daje do 9000 eura za kupnju novog automobila, doznajemo kako se možete prijaviti

"Kada imamo ovakav sustav gdje se samo subvencionira dio kupovne cijene novog vozila i to pogotovo ograničen vremenski u jednom periodu, onda je vrlo teško bilo što reći o tome na nekakvom tržišnom nivou, pogotovo koncesionarima koji se moraju prilagoditi takvom ritmu na koji nisu navikli i kupcima koji odluku o kupnji automobila donose kroz cijelu godinu, a ne samo kad su aktualne državne subvencije", dodaje.