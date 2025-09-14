STIŽE NATJEČAJ
VIDEO / Država daje do 9000 eura za kupnju novog automobila, doznajemo kako se možete prijaviti
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost početkom kolovoza objavio je uvjete i kriterije za sufinanciranje kupnje novih vozila na alternativna goriva.
Ovaj dugoočekivani natječaj trebao biti raspisan u drugoj polovici rujna, a na njega će se moći prijaviti pravne osobe, odnosno tvrtke. Ove godine, natječaj će se provoditi u nešto drugačijem obliku nego prijašnjih godina.
Kako se prijaviti na natječaj?
"Ove godine je novost što više ne ide prijava preko autosalona, već će se naši prijavitelji javljati direktno preko aplikacije eFZOEU. Aplikacija je vrlo jednostavna za korištenje, a svi detalji i uvjeti će biti objavljeni na našoj web stranici, tako da ljudi obavezno to pogledaju", rekao je u razgovoru za emisiju Automobiliona Aleksandar Halavanja, voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom.
Na web stranici će biti objavljene i upute kako koristiti aplikaciju zajedno s fotografijama.
Halavanja ističe da je sama prijava vrlo jednostavna te da neće biti prevelikih problema oko same prijave.
"Uvjeti i kriteriji objavljeni su 8. kolovoza, od tada vrijede računi koji će se prihvaćati da je netko kupio automobil. Sam poziv se očekuje negdje ovog mjeseca objava", dodao je.
Koje kategorije vozila će se financirati?
Fond će financirati gotovo sve kategorije vozila - od L1 do L7 (motocikli, skuteri, tricikli, četvorocikli), M1 do M3 (osobni automobili, busevi manji i veći) kao i N1 kategoriju, odnosno gospodarska vozila manja i veća.
Koliki je cjenovni rang za prijavu?
Cjenovni rang, to jest ograničenje za kategorije od L1 do L7 i M1 iznosi 50.000 eura bez PDV.
"U ovom sada natječaju imamo raspolaganju nešto više od 21,2 milijuna eura, a po prijavitelju će se maksimalno moći dobiti 90.000 eura", dodao je Halavanja.
Tko se sve može prijaviti na natječaj za sufinanciranje?
Osim same prijave, novost ove godine je i ta da se na ovaj natječaj neće moći prijaviti taksi prijevoznici i flote, jer će za njih biti raspisan poseban natječaj. Taj natječaj, kako kaže Halavanja, možemo očekivati još ove godine. U planu je i natječaj za građane, a njega možemo očekivati u narednom razdoblju.
Halavanja se osvrnuo i na česte kritike koje ljudi imaju oko samog koncepta natječaja. Naime, mnogi u Hrvatskoj zagovaraju model kakav postoji u susjednoj Sloveniji, a gdje su poticaji dostupni tijekom cijele godine.
"Svaki novi poziv razmišljamo kako da ga poboljšamo. Postoji kako da bude cijele godine otvoren, imate par varijanti - to je da imate jako puno novaca, što naravno nije baš toliko moguće", pojašnjava.
"Drugo je da možete prostrožiti kriterije, što mi ne želimo. A treće je da možete smanjiti visinu poticaja, što isto dovodi u problem koliko je zapravo to zanimljivo građanima", rekao je.
"Za sad što se tiče ovog poziva, ovo je optimalni model, a naravno da ćemo za naredne poticaje opet gledati, razmišljati i pričati sa svim sugovornicima da vidimo što će biti najbolje", dodao je.
Razlika između poticaja i subvencija
Najavljene poticaje komentirao je i Tomislav Ivanetić, direktor razvoja Qelo, koji ističe da kada država, odnosno zakonodavac najavi potica, onda je to uvijek velika vijest za elektromobilnost.
"Mislim da je jako bitno objasniti sustav poticaja da je jedno i sustav subvencioniranja. Model koji smo mi do sada poznavali i koji smo vidjeli je sustav subvencioniranja. Sustav poticaja je nešto širi i podrazumijeva stvaranje želje za kupnju vozila", kazao je u razgovoru za Automobilionu.
"Kada imamo ovakav sustav gdje se samo subvencionira dio kupovne cijene novog vozila i to pogotovo ograničen vremenski u jednom periodu, onda je vrlo teško bilo što reći o tome na nekakvom tržišnom nivou, pogotovo koncesionarima koji se moraju prilagoditi takvom ritmu na koji nisu navikli i kupcima koji odluku o kupnji automobila donose kroz cijelu godinu, a ne samo kad su aktualne državne subvencije", dodaje.
Sustav će se morati mijenjati
Što se tiče razdvajanja natječaja za pravne osobe, odnosno za taksi prijevoznike i flote, Ivanetić pozitivno gleda na to, ističući da budžetno treba razdvojiti te stvari jer su to različiti tipovi vozača, odnosno korisnici poticaja.
"Jako je dobro da ih se strpa u nekakve kutije i da se onda pozivi prilagode tome. Međutim, ako će poziv biti isti, a samo financijska sredstva biti odvojena, onda nećemo opet vidjeti pravi efekt", dodaje.
"Poticaj bi trebao kod vas stvoriti želju da vi to vozilo imate. Mi smo sad u jednom sustavu gdje, ajmo reći, ne možemo samo zakonodavca, odnosno fond, uperit prstom, i reći oni su krivi za slabu adopciju", kazao je.
"Još smo u ranoj fazi adopcije kod šireg stanovništva električnih automobila i mislim da su svi zakazali - tvrtke koje rade punionice, zakonodavac koji se bavi poticajima. Čak i neki novinari nisu odradili dobar dio posla s popularizacijom novog i modernog vida prijevoza", dodaje.
Po njegovom mišljenju, sustav poticaja sigurno će se morati mijenjati, a kao dokaz vidi i to što i sam Fond svake godine nešto mijenja. "Znači da ni Fond nije zadovoljen", rekao je.
"Ja sam zagovornik da mi ne izmišljamo neki novi model. Mi kao mala država sa skromnim budžetima bi trebali kopirati zemlje ili u blizini ili za one za koje mislimo da su imali najuspješniji model našem modelu. Mislim da je to jedini ispravni put", zaključio je Ivanetić.
