Pojedini vozači određenih marki automobila godinama imaju reputaciju "klimavih" za volanom, ali novi podaci otkrivaju je li to doista pravedno.
Vječno pitanje koja marka okuplja najgore vozače vodi se već godinama – od kafića do uredskih hodnika, prenosi Express.
Od "okupiranja" srednje trake, pretjecanja s desne strane do prebrze vožnje, neke su marke stekle glas po ne baš uzornim navikama njihovih vozača u prometu.
Njemačke marke često se spominju u tim raspravama, a vozači Audija nerijetko budu istaknuti zbog opasnih poteza.
Što otkriva lošeg vozača?
Uz spomenute opasne greške u prometu, ponekad već i sitnice otkrivaju lošeg vozača – možda najviše od svega, neuključivanje žmigavca.
Iako su nam "retrovizor, pokazivač smjera, manevar“ usađeni još iz autoškole, novi podaci pokazuju koja je marka najviše zaboravila onaj važan srednji korak.
Istraživanje na 1.500 automobila
Istraživanje DiscoverCars.com obišlo je šest različitih raskrižja i prebrojilo gotovo 1.500 automobila, razvrstavajući ih po marki i bilježeći tko je bio toliko nemaran da ne uključi žmigavac.
Možda ne iznenađuje da je na vrhu liste – BMW. Ta njemačka marka odavno nosi reputaciju "problematičnih" za volanom, a čini se da je to opet potvrđeno: 19,3% zabilježenih vozača vozilo je BMW.
Zapanjujuće, spomenuto istraživanje pokazuje da vozači BMW-a tri puta rjeđe uključuju pokazivač smjera nego vozači desetoplasiranog Peugeota. Na drugom mjestu, potvrđujući stereotip o njemačkim autima, je Mercedes-Benz – čak 14,7% vozača nije koristilo žmigavce.
"Sramotno postolje" zatvara francuski Renault. S obzirom na povijest marke u reliju, možda su neki zaboravili da su umjesto brzinca na kružnom toku u Milton Keynesu – žmigavac je izostao u 14,5% slučajeva.
Vraćamo se opet u Njemačku: Audi je samo koji postotak bolji, s 12,7% vozača koji nisu dali pokazivač smjera, a Vauxhall zaokružuje top-5 također s 12,7%.
U nastavku liste slijedi VW na šestom mjestu, a potom – pomalo iznenađujuće – Volvo, Toyota, Honda i Peugeot, kod kojih je samo 6,7% vozača propustilo signalizirati skretanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
