Ovo su "službeno" najružniji automobili na svijetu: Slažete li se s izborom?
Kompanija Vanarama provela je zanimljivo istraživanje u kojem su, koristeći matematiku, znanost i zlatni rez, pokušali otkriti koji je automobil najmanje estetski dizajniran.
Svaki je automobil ocijenjen na temelju dvaju ključnih dizajnerskih čimbenika: ukupnih dimenzija vozila i vizualnih proporcija, odnosno kako našim očima izgledaju oblici i linije automobila, piše Vanarama, a prenosi danas.rs.
Istraživanje je analiziralo omjere kod 50 automobilskih modela, uzimajući u obzir dimenzije poput međuosovinskog razmaka i duljine, ali i ključne dizajnerske značajke – raspored svjetala, oznake i detalje karoserije.
Naravno, nisu zaboravili ni zlatni rez, proporciju koju naše oči nesvjesno prepoznaju kao najljepšu i najharmoničniju. Automobili koji su bili najbliži zlatnom rezu u postocima dobili su najviše ocjene.
Najljepši automobili za svakodnevnu uporabu
Audi A3 – 83 boda
Ovaj je model ocijenjen kao najljepši svakodnevni automobil, s visokim brojem bodova koji odražavaju njegovu estetsku usklađenost.
Volkswagen Golf i Vauxhall Mokka – 80 bodova
Oba modela dijele drugo mjesto, sa sličnim ocjenama koje ukazuju na njihov privlačan dizajn.
BMW Serija 1 – 78 bodova
Ovaj se model ističe svojim prepoznatljivim izgledom i visokim ocjenama u istraživanju.
Mercedes-Benz A-klasa – 77 bodova
Elegantan i sofisticiran dizajn ovog modela doprinosi njegovoj visokoj poziciji na listi.
Opel Astra – 76 bodova
Ovaj model nudi dobar balans između funkcionalnosti i estetskog izgleda, što ga čini popularnim izborom.
U prosjeku, njemački brendovi dominiraju u kategoriji najljepših automobila za svakodnevnu uporabu, s prosječnom ocjenom od 77 bodova.
Koji su automobili prošli najlošije?
Kia Picanto – 7 bodova
Ovaj je model ocijenjen kao najružniji, sa značajno nižim brojem bodova u odnosu na konkurenciju.
Citroën C1 – 12 bodova
Iako popularan, ovaj se model nije istaknuo u estetskom smislu prema istraživanju.
Kia Sportage – 15 bodova
Ovaj SUV ocijenjen je kao treći najružniji, unatoč svojoj funkcionalnosti i popularnosti.
Na dnu liste našla se Kia Picanto, koja je dobila samo 7 od 100 bodova jer je, prema analizi, “svjetlosnim godinama” udaljena od zlatnog reza i samim time manje ugodna oku. Ipak, podaci o prodaji pokazuju da kupci imaju drukčije mišljenje.
Drugo mjesto zauzeo je Citroën C1 s 12 bodova, dok je treće pripalo još jednom Kijinim modelu – Kia Sportage, sa svega 15 bodova. Ipak, Sportage spada među najpopularnije automobile u Europi, što potvrđuje pogled na europske ulice.
Dakle, Kia je odnijela “titulu” najružnijeg proizvođača u ovom istraživanju.
Brend Kia ističe se kao najslabiji u pogledu dizajna, s prosječnom ocjenom od 19 bodova, dok su Citroën i Fiat također među najslabijima s prosječnim ocjenama od 22 boda.
Automobili južnokorejskog proizvođača u prosjeku su dobili samo 11 bodova, dok je Land Rover s prosječnih 18 bodova zauzeo drugo mjesto, a Fiat s 22 boda treće.
Najlošiju ocjenu kod talijanskog brenda dobio je Fiat 500, iako je taj model i dalje jedan od najpopularnijih automobila i kod nas.
S druge strane, najbolje su prošli Audi A3, VW Golf i Opel Mokka, koji su prema ovom istraživanju najugodniji za oko.
