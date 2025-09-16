Oglas

Donosimo popis

Ovo su "službeno" najružniji automobili na svijetu: Slažete li se s izborom?

author
N1 Info
|
16. ruj. 2025. 06:41
Pixabay automobili, rabljeni automobili
Pixabay / Ilustracija

Kompanija Vanarama provela je zanimljivo istraživanje u kojem su, koristeći matematiku, znanost i zlatni rez, pokušali otkriti koji je automobil najmanje estetski dizajniran.

Oglas

Svaki je automobil ocijenjen na temelju dvaju ključnih dizajnerskih čimbenika: ukupnih dimenzija vozila i vizualnih proporcija, odnosno kako našim očima izgledaju oblici i linije automobila, piše Vanarama, a prenosi danas.rs.

Istraživanje je analiziralo omjere kod 50 automobilskih modela, uzimajući u obzir dimenzije poput međuosovinskog razmaka i duljine, ali i ključne dizajnerske značajke – raspored svjetala, oznake i detalje karoserije.

Naravno, nisu zaboravili ni zlatni rez, proporciju koju naše oči nesvjesno prepoznaju kao najljepšu i najharmoničniju. Automobili koji su bili najbliži zlatnom rezu u postocima dobili su najviše ocjene.

Najljepši automobili za svakodnevnu uporabu

Audi A3 – 83 boda
Ovaj je model ocijenjen kao najljepši svakodnevni automobil, s visokim brojem bodova koji odražavaju njegovu estetsku usklađenost.

Volkswagen Golf i Vauxhall Mokka – 80 bodova
Oba modela dijele drugo mjesto, sa sličnim ocjenama koje ukazuju na njihov privlačan dizajn.

BMW Serija 1 – 78 bodova
Ovaj se model ističe svojim prepoznatljivim izgledom i visokim ocjenama u istraživanju.

Mercedes-Benz A-klasa – 77 bodova
Elegantan i sofisticiran dizajn ovog modela doprinosi njegovoj visokoj poziciji na listi.

Opel Astra – 76 bodova
Ovaj model nudi dobar balans između funkcionalnosti i estetskog izgleda, što ga čini popularnim izborom.

U prosjeku, njemački brendovi dominiraju u kategoriji najljepših automobila za svakodnevnu uporabu, s prosječnom ocjenom od 77 bodova.

Koji su automobili prošli najlošije?

Kia Picanto – 7 bodova
Ovaj je model ocijenjen kao najružniji, sa značajno nižim brojem bodova u odnosu na konkurenciju.

Citroën C1 – 12 bodova
Iako popularan, ovaj se model nije istaknuo u estetskom smislu prema istraživanju.

Kia Sportage – 15 bodova
Ovaj SUV ocijenjen je kao treći najružniji, unatoč svojoj funkcionalnosti i popularnosti.

Na dnu liste našla se Kia Picanto, koja je dobila samo 7 od 100 bodova jer je, prema analizi, “svjetlosnim godinama” udaljena od zlatnog reza i samim time manje ugodna oku. Ipak, podaci o prodaji pokazuju da kupci imaju drukčije mišljenje.

Drugo mjesto zauzeo je Citroën C1 s 12 bodova, dok je treće pripalo još jednom Kijinim modelu – Kia Sportage, sa svega 15 bodova. Ipak, Sportage spada među najpopularnije automobile u Europi, što potvrđuje pogled na europske ulice.

Dakle, Kia je odnijela “titulu” najružnijeg proizvođača u ovom istraživanju.

Brend Kia ističe se kao najslabiji u pogledu dizajna, s prosječnom ocjenom od 19 bodova, dok su Citroën i Fiat također među najslabijima s prosječnim ocjenama od 22 boda.

Automobili južnokorejskog proizvođača u prosjeku su dobili samo 11 bodova, dok je Land Rover s prosječnih 18 bodova zauzeo drugo mjesto, a Fiat s 22 boda treće.

Najlošiju ocjenu kod talijanskog brenda dobio je Fiat 500, iako je taj model i dalje jedan od najpopularnijih automobila i kod nas.

S druge strane, najbolje su prošli Audi A3, VW Golf i Opel Mokka, koji su prema ovom istraživanju najugodniji za oko.

Teme
auto automobil bmw citroen kia

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ