Golf i Polo se vraćaju - ali na struju!

Polo, Golf, Passat – Volkswagen želi svoje kultne modele ponovno "izvesti“ na ulice, ali u električnoj verziji. Ovim potezom se koncern distancira od strategije bivšeg direktora Herberta Diessa.
ID.3, ID.4, ID.7 – iako je Volkswagen (VW) ove oznake uveo prije nekoliko godina, mnogim vozačima i dalje nije sasvim jasno što se točno krije iza njih. Zbog toga su modeli često opisivani usporedbom: ID.3 – kao električni Golf, ID.7 – električni Passat. Sada je VW odlučio postupno zamijeniti brojčane oznake imenima starih znanaca.
Prvi korak je mali električni automobil koji stiže sljedeće godine, do sada poznat pod radnim nazivom „ID.2 all“. Sada je potvrđeno: on će se zvati ID.Polo. VW želi time olakšati kupcima snalaženje u paleti svojih modela.
ID.2 all će biti ID.Polo
"Naši nazivi modela su duboko ukorijenjeni u svijesti ljudi", kaže šef VW-a Thomas Schäfer. ID.Polo je tek početak. Očekuje se da će ID.3 postati ID.Golf, ID.7 – ID.Passat, a planirani ID.1 za 2027. vjerojatno će se zvati ID.up, prenosi DW.
Možda VW ovim potezom želi ostaviti iza sebe kritike koje su pratile prve ID modele. Kada je 2020. godine lansiran ID.3, najviše su kritizirani izrada i softver vozila. Također, postojala je sumnja u brojčano imenovanje kao pravi put u budućnost – pogotovo jer je VW s kultnim imenima poput Golfa uspio obilježiti jednu čitavu generaciju.
U stručnim krugovima se pretpostavljalo da je (još uvijek) aktualna 8. generacija Golfa bila posljednja "tradicionalna" - s motorima s unutarnjim sagorijevanjem.
Korištenje etabliranih imena
Strategija bivšeg direktora VW-a, Herberta Diessa, bila je da se električni modeli vizualno i imenom jasno razlikuju od modela s motorima s unutarnjim sagorijevanjem. Diess, koji je došao iz BMW-a, preferirao je brojčane oznake.
Sada dolazi zaokret – stari nazivi trebaju donijeti novi uspjeh električnim modelima. Dizajn električnih VW vozila sada više podsjeća na klasične modele.
Automobilska stručnjakinja Helena Wisbert smatra da je ovaj potez logičan: „Ako već imate pozitivno prihvaćena imena, treba ih i dalje koristiti“, rekla je u intervjuu za javni servis NDR. "To je prednost u odnosu na nove konkurente koji tek moraju graditi reputaciju", dodaje profesorica sa Sveučilišta Ostfalia u Wolfsburgu.
Gdje je model za "tipičnog VW privatnog kupca"?
Jasno je da retro dizajn i nova strategija imenovanja nisu dovoljni da uvjere kupce. VW je, smatraju stručnjaci, značajno poboljšao kvalitetu svojih električnih vozila. Na testovima se posebno ističe ID.7 proizveden u Emdenu, koji je popularan među poslovnim korisnicima.
"Sada nedostaje nešto za tipičnog privatnog kupca VW-a“, kaže Wisbert. Naime, potrebni su električni modeli koji su pristupačni široj masi. Na sajmu automobila IAA, koji se održava sljedeći tjedan u Münchenu, VW će se fokusirati upravo na takva vozila. Tvrtka obećava da će sljedeće godine stići više električnih modela po cijeni od oko 25.000 eura.
Rastuća konkurencija iz Kine
Konkurencija njemačkoj industriji u ovom segmentu je jaka – posebno jer kineski proizvođači sve više otvaraju tvornice u Europi i žele osvojiti tržište povoljnim električnim vozilima. Na sajmu IAA, posjetitelji u centru Münchena mogu direktno usporediti njemačke i azijske proizvođače: kineski BYD ima svoj štand točno naspram Volkswagena. Tamo se tako susreću stari i novi brendovi sa svojim obećanjima.
Kojem obećanju će kupci na kraju više vjerovati, teško je danas procijeniti. Hoće li kod njemačkih kupaca možda prevagnuti „kupujmo domaće", ostaje tek da se vidi. Ali, za sada je jedno sigurno: trenutno je Volkswagen lider na europskom tržištu električnih vozila – a „nova-stara" imena modela trebala bi pomoći da to tako i ostane.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare