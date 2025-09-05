Golf i Polo se vraćaju - ali na struju!

Kojem obećanju će kupci na kraju više vjerovati, teško je danas procijeniti. Hoće li kod njemačkih kupaca možda prevagnuti „kupujmo domaće", ostaje tek da se vidi. Ali, za sada je jedno sigurno: trenutno je Volkswagen lider na europskom tržištu električnih vozila – a „nova-stara" imena modela trebala bi pomoći da to tako i ostane.