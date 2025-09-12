Remen ili lanac: Koja je opcija bolja za motor automobila?

Uglavnom, ako se na motoru mijenja zupčasti remen u prosjeku svakih 200.000 km ili 10 godina vrlo vjerojatno će to biti puno povoljnije i pouzdanije rješenje od lančanog prijenosnika za kojeg možete čuti od servisa da je sklon pucanju, a proizvođač mu čak i ne odredi potreban interval zamijene već samo potrebnu kontrolu u servisu prilikom redovnog servisiranja vozila. Servis vas može informirati da dolazi do pucanja lanca između 120.000 km do 200.000 km i da ga je preporuka mijenjati, a cijena troška zamjene i rezervnih dijelova može i do tri puta biti veća nego zamjena zupčastog remena.