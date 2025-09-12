Remen ili lanac: Koja je opcija bolja za motor automobila?

Remenski prijenosi su ograničeni na vremenski period zamijene neovisno o prijeđenim kilometrima, najčešće između 5 do najduže 10 godina.
Svakako je bitno prilikom kupovine rabljenog vozila se informirati kada je interval zamjene zupčastog remena ili lanca, objašnjava HAK-ov tehnički savjetnik Marin Morava. Ako nije navedeno da je servis zamijenio sve potrebne dijelove, a bilo je već potrebno zamijeniti ih, štete nastale otkazivanjem remena mogu biti višestruko veće od zamjene tog dijela. Dakle, ukratko, zupčasti remen ili lanac spaja bregastu osovinu (kod nekih motora i vodnu pumpu) i radilicu motora. Pucanje lanca/remena dovodi do velikih oštećenja u motoru (pucanje ventila, oštećenje klipnjača…), piše HAK Revija.
Lanac
Pretežno lančani prijenosnici nemaju određen interval zamijene po prijeđenim kilometrima od strane proizvođača i kod redovite zamijene odgovarajućeg motornog ulja i filtra nije ih potrebno mijenjati do nekog većeg otvaranja ili servisa motora od 200.000 km do 300.000 km. Tad je preporuka zamijeniti lanac, ako je već zbog neke neispravnosti otvoren motor.
Uglavnom, ovaj tip prijenosnika je prvotno zamišljen da može izdržati koliko će trajati i motor. Zvuči idealno no nažalost često nije uvijek tako. Pojedini proizvođači su kod novijih generacija motora smanjili dimenzije lanca kako bi olakšali pojedine mase u pokretu i dobili bolje karakteristike motora, ali nažalost približili su se i ranijem otkazivanju lanca. Potrebno je dobro provjeriti prije kupovine s ovlaštenim servisom je li predmetni motor sličnih karakteristika. Pojedine motore potrebno je kompletno izvaditi iz vozila kako bi se zamijenili lanac motora i svi potrebni popratni rezervni dijelovi.
Remen
Remenski prijenosi su ograničeni na vremenski period zamijene neovisno o prijeđenim kilometrima, najčešće između 5 do najduže 10 godina, ovisno kako je proizvođač propisao, a potreba zamjene remena prema prijeđenim kilometrima je također različito definirana kod svakog proizvođača ili generacije motora. Zamjene su u širokim rasponima od 60.000 do 240.000 km kod određenih novih generacija motora pa je obavezno konzultirati se sa servisom oko uvida kada je potrebno zamijeniti zupčasti remen za vaš motor.
Uglavnom, ako se na motoru mijenja zupčasti remen u prosjeku svakih 200.000 km ili 10 godina vrlo vjerojatno će to biti puno povoljnije i pouzdanije rješenje od lančanog prijenosnika za kojeg možete čuti od servisa da je sklon pucanju, a proizvođač mu čak i ne odredi potreban interval zamijene već samo potrebnu kontrolu u servisu prilikom redovnog servisiranja vozila. Servis vas može informirati da dolazi do pucanja lanca između 120.000 km do 200.000 km i da ga je preporuka mijenjati, a cijena troška zamjene i rezervnih dijelova može i do tri puta biti veća nego zamjena zupčastog remena.
Važno je znati ako dođe do neplaniranog kvara na sustavu popravak vozila može ovisno o dostupnosti rezervnih dijelova te potrajati od 15 do 30 radnih dana pa je zgodno na vrijeme uvjeriti se je li sustav distribucije motora pravilno i na vrijeme održavan sukladno uputama proizvođača ili prema preporukama servisa.
