Savršena jaja na oko? Isprobajte ovu brzu i jednostavnu metodu

Jaja na oko su doručak koji nikad ne izlazi iz mode – bilo da ih jedete uz tost ili kao dio bogatog doručka – ali vrlo često ostanu blagog okusa ako ih ne začinite kako treba. Mnogi ljudi posole i popapre jaja tek nakon pečenja, no kad se bjelanjak stisne, začini više ne mogu prodrijeti do žumanjka. Zbog toga začini ostanu samo na površini, pa ponekad dobijete zalogaj pun soli ili papra – što nije previše ugodno, piše Express.