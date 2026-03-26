Jesu li proklijali češnjak i luk sigurni za jelo?

Ilustracija: Elisa Calvet B. on Unsplash

Neki ljudi vjeruju da češnjak i luk koji su počeli klijati više nisu prikladni za konzumaciju. Drugi se boje da bi klice mogle biti otrovne. Je li to istina?

Podijeli

Oglas

Češnjak se smatra prirodnim antibiotikom i pojačivačem imuniteta, a ima i niz korisnih učinaka na tijelo, slično kao luk.

Ali što učiniti s njima ako proklijaju? Trebamo li ih baciti ili koristiti?

Mnogi ljudi vjeruju da proklijali luk i češnjak više nisu jestivi.

Jedan od razloga je taj što su proklijale glavice luka ili češnjevi češnjaka često mekani i pokazuju znakove truljenja.

Drugi vjeruju da su zelene klice otrovne, poput klica krumpira, koje sadrže solanin, štetni alkaloid koji služi kao prirodni pesticid i zbog kojeg klice krumpira mogu uzrokovati probavne probleme ili glavobolje.

S klicama koje niču iz luka i češnjaka nema takvog straha, piše portal N1 BiH.

Jedna studija je otkrila da je proklijali češnjak zapravo zdraviji od običnog češnjaka, jer sadrži više antioksidansa.

Češnjak i luk klijaju zbog starosti, kao i zbog nepravilnog skladištenja i visoke vlažnosti.

Klice su sigurne za jelo, ali mogu imati gorak okus. Gorčina je uočljivija u sirovim klicama, ali nije toliko izražena u kuhanim ili pečenim jelima.

Možete i posaditi proklijali luk i češnjak

Ako ne želite jesti proklijali luk ili češnjak, jednostavno odrežite klice i posadite proklijalu glavicu luka ili češanj češnjaka.

Kako biste spriječili klijanje, čuvajte luk i češnjak na tamnom i hladnom mjestu s dobrom cirkulacijom zraka.

Budući da luk i češnjak brzo počinju trunuti nakon što počnu klijati, nikada ih ne čuvajte na istom mjestu kao jabuke, kruške, marelice, breskve, šljive, banane, kivi ili mango, jer ovo voće oslobađa etilen, plin koji ubrzava zrenje.