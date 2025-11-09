Oglas

Juha od kestena i buče je pravi jesenski dragulj koji će vas ugrijati

N1 Hrvatska
09. stu. 2025. 20:53
Juha
Pixabay/Ilustracija

Juha od kestena i buče radi se vrlo jednostavno. Potrebni su kesteni, muškatna tikva i začini. Ovaj spoj okusa će oduševiti sve, a posebnost gustoj i kremastoj juhi daje okus kadulje. Iako se juha vrlo brzo kuha, ono što će vam oduzeti najviše vremena je sama priprema.

Pravi jesenski okusi nalaze se u juhi od kestena i buče. Dobra je vijest da količinu kestena i buče možete prilagoditi sebi pa tako možete staviti više jednog ili drugog. Posebnost ovog jela je priprema koja traje nešto dulje, ali i začini koji će sve obogatiti.

SASTOJCI:

  • 300 gr kestena (ako želite, možete koristiti i više)
  • manja muškatna tikva
  • mješavina začina
  • sol i papar
  • kadulja (ako nemate svježu, poslužit će i čaj u rinfuzi)

PRIPREMA:

Tikvu narežite po pola, prelijte s malo maslinovog ulja i stavite peći u pećnicu na 200 stupnjeva, otprilike pola sata. Gotova je kada kora počne smeđiti, a tikva je mekana kod uboda vilicom. Nakon toga je pustite da se prohladi, a potom je uz dodatak malo vode smiksajte da dobijete kremastu, gustu strukturu.

juha od bundeve, buče, buča, krem juha,
Unsplash / Ilustracija

Kestene kuhajte oko pola sata, a nakon toga ih ogulite kada se prohlade. I njih je potrebno smiksati, a možete ih i samo rastrgati rukama, ako želite imati komade u juhi.

kesteni
Pixabay / Ilustracija

Juha se radi tako da se pomiješa kremasta tikva sa smiksanim kestenima i vodom s mješavinom začina ili temeljcem. Važno je da temeljca ne bude previše, kako juha ne bi bila prerijetka. Jednako tako, od začina je potrebno staviti sol i papar, a poseban okus će dati i kadulja. Za početak je možete staviti malo, ako vam se svidi, možete je staviti i prstohvat.

Dobar tek!

Juha od kesten i buče buča juhe kesten kuhanje prehrana recepti

