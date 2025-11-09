Kuha se vrlo brzo
Juha od kestena i buče je pravi jesenski dragulj koji će vas ugrijati
Juha od kestena i buče radi se vrlo jednostavno. Potrebni su kesteni, muškatna tikva i začini. Ovaj spoj okusa će oduševiti sve, a posebnost gustoj i kremastoj juhi daje okus kadulje. Iako se juha vrlo brzo kuha, ono što će vam oduzeti najviše vremena je sama priprema.
Pravi jesenski okusi nalaze se u juhi od kestena i buče. Dobra je vijest da količinu kestena i buče možete prilagoditi sebi pa tako možete staviti više jednog ili drugog. Posebnost ovog jela je priprema koja traje nešto dulje, ali i začini koji će sve obogatiti.
SASTOJCI:
- 300 gr kestena (ako želite, možete koristiti i više)
- manja muškatna tikva
- mješavina začina
- sol i papar
- kadulja (ako nemate svježu, poslužit će i čaj u rinfuzi)
PRIPREMA:
Tikvu narežite po pola, prelijte s malo maslinovog ulja i stavite peći u pećnicu na 200 stupnjeva, otprilike pola sata. Gotova je kada kora počne smeđiti, a tikva je mekana kod uboda vilicom. Nakon toga je pustite da se prohladi, a potom je uz dodatak malo vode smiksajte da dobijete kremastu, gustu strukturu.
Kestene kuhajte oko pola sata, a nakon toga ih ogulite kada se prohlade. I njih je potrebno smiksati, a možete ih i samo rastrgati rukama, ako želite imati komade u juhi.
Juha se radi tako da se pomiješa kremasta tikva sa smiksanim kestenima i vodom s mješavinom začina ili temeljcem. Važno je da temeljca ne bude previše, kako juha ne bi bila prerijetka. Jednako tako, od začina je potrebno staviti sol i papar, a poseban okus će dati i kadulja. Za početak je možete staviti malo, ako vam se svidi, možete je staviti i prstohvat.
Dobar tek!
