Juha od kestena i buče je pravi jesenski dragulj koji će vas ugrijati

Juha se radi tako da se pomiješa kremasta tikva sa smiksanim kestenima i vodom s mješavinom začina ili temeljcem. Važno je da temeljca ne bude previše, kako juha ne bi bila prerijetka. Jednako tako, od začina je potrebno staviti sol i papar, a poseban okus će dati i kadulja. Za početak je možete staviti malo, ako vam se svidi, možete je staviti i prstohvat.