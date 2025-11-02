Oglas

savršeno zimsko jelo

Kako na najbolji način pripremiti kiseli kupus kod kuće

N1 Info
02. stu. 2025. 12:43
Kiseli kupus savršena je zimska salata, a iako ga se može kupiti u trgovinama, domaći je uvijek ukusniji i mirisniji.

Za one koji nemaju mogućnost pripreme većih količina odjednom, dobra vijest je da se kupus može ukiseliti i u stanu, u manjim teglama — brzo, jednostavno i bez posebne opreme, piše Klix.

Kako ukiseliti kupus u tegli

Potrebno:

  • svjež, čvrst kupus
  • kuhinjska sol (oko 20 g na 1 kg kupusa)
  • čiste staklene tegle
  • kamenčić ili manji uteg (za pritisak kupusa)
  • čista kuhinjska krpa i gumica

Postupak:

  1. Priprema kupusa:
    Kupus naribajte ili sitno nasjeckajte te ga stavite u veću zdjelu. Posolite ravnomjerno i dobro promiješajte rukama, pritiskajući ga kako bi kupus otpustio sok i so došla do svih listova.
  2. Punjenje tegli:
    Kupus stavljajte postupno u teglu — nakon svakog sloja čvrsto ga pritisnite rukom ili drvenom kuhačom prema dnu.
  3. Pritisak i tekućina:
    Na vrh stavite oprani kamenčić ili uteg kako kupus ne bi isplivao kad se pojavi sok. Bitno je da kupus tijekom cijele fermentacije ostane potopljen u tekućini.
  4. Zatvaranje i čuvanje:
    Teglu prekrijte čistom krpom i pričvrstite gumicom. Tako osiguravate lagani protok zraka, ali sprječavate ulazak prašine i insekata.

Fermentacija:

Tegle držite na sobnoj temperaturi (oko 20 °C). Nakon tri do četiri dana, kupus će se ukiseliti i biti spreman za jelo. Zatim ga možete premjestiti na hladnije mjesto (balkon, smočnica ili hladnjak) kako bi zadržao svježinu.

