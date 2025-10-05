Ne dozvolite da vam kupus propadne: Uz ove trikove će ostati svjež i do 15 dana

Vrlo je važno pravilno pripremiti kupus prije nego se stavi u hladnjak. Najprije se biraju zdrave glavice s čvrstim i elastičnim listovima. Panjevi se skraćuju tako da ostane oko 2 cm izbočenog dijela, a svi vidljivi nedostaci ili oštećenja uklanjaju se nožem. Glavice se zatim zamotaju u prozirnu foliju, najbolje u dva do tri sloja.