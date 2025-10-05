Ne dozvolite da vam kupus propadne: Uz ove trikove će ostati svjež i do 15 dana

Povrće je neizostavan dio svakodnevne prehrane, ali da bi zadržalo svoju svježinu i kvalitetu, važno je znati kako ga pravilno skladištiti. Kupus i zelena salata posebno su osjetljivi na vlagu i promjene temperature, što može uzrokovati brzo propadanje ako nisu pravilno pohranjeni.
Kupus se najbolje čuva u najhladnijem dijelu hladnjaka, gdje se temperatura održava na oko jedan stupanj ispod nule. Neki modeli hladnjaka imaju posebno dizajnirane pretince za čuvanje povrća, a upravo je to idealno mjesto za skladištenje kupusa, piše Klix.
Ako takav pretinac ne postoji, preporučuje se postavljanje regulatora temperature na najnižu vrijednost i smještanje kupusa u standardni pretinac za povrće.
Vrlo je važno pravilno pripremiti kupus prije nego se stavi u hladnjak. Najprije se biraju zdrave glavice s čvrstim i elastičnim listovima. Panjevi se skraćuju tako da ostane oko 2 cm izbočenog dijela, a svi vidljivi nedostaci ili oštećenja uklanjaju se nožem. Glavice se zatim zamotaju u prozirnu foliju, najbolje u dva do tri sloja.
Prilikom umotavanja potrebno je istisnuti sav zrak i izravnati nabore kako bi se spriječio ulazak vlage. Tako pripremljen kupus može ostati svjež i do 15 dana. Ako se skladišti nepažljivo ili na pogrešnom mjestu, može početi trunuti već nakon sedam dana.
Još jedan učinkovit način čuvanja kupusa jest zamotavanje u papir, a zatim stavljanje u perforiranu plastičnu vrećicu. Papir upija višak vlage, ali se mora redovito mijenjati kako bi se spriječilo stvaranje plijesni i neugodnih mirisa.
