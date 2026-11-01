STARINSKI RECEPT
Lijena pita od jabuka po bakinom receptu: Sve se mjeri na čaše
Lijena pita od jabuka jedan je od omiljenih starinskih kolača.
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Mekano tijesto, sočne jabuke i cimet savršena su kombinacija, a za pripremu nije potrebna vaga jer se sastojci mjere čašom od 200 ml.
Sastojci za tijesto:
- 2 čaše brašna
- 1 čaša šećera
- 1 čaša mlijeka
- ½ čaše ulja
- 1 jaje
- 1 prašak za pecivo
Za nadjev:
- 1,5 kg jabuka
- 1 čaša šećera
- ½ žličice cimeta
- 1 vanilin šećer
- 100 g grožđica (po želji)
Priprema
Jabuke ogulite, naribajte i pomiješajte sa šećerom, cimetom, vanilin šećerom i po želji grožđicama.
Sastojke za tijesto izmiješajte u glatku smjesu. Polovicu ulijte u namašćen i pobrašnjen lim (23 × 32 cm) te pecite 10 minuta na 180 °C.
Na kratko pečeno tijesto rasporedite jabuke zajedno sa sokom, prelijte ostatkom smjese i pecite još 25 do 30 minuta na 180 °C, dok pita ne porumeni.
Ostavite da se hladi najmanje pola sata, narežite na kocke i pospite šećerom u prahu, piše Krstarica.
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