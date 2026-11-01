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STARINSKI RECEPT

Lijena pita od jabuka po bakinom receptu: Sve se mjeri na čaše

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01. stu. 2026. 20:51
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Brzi kolač od jabuka
Natašine slastice

Lijena pita od jabuka jedan je od omiljenih starinskih kolača.

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Mekano tijesto, sočne jabuke i cimet savršena su kombinacija, a za pripremu nije potrebna vaga jer se sastojci mjere čašom od 200 ml.

Sastojci za tijesto:

  • 2 čaše brašna
  • 1 čaša šećera
  • 1 čaša mlijeka
  • ½ čaše ulja
  • 1 jaje
  • 1 prašak za pecivo

Za nadjev:

  • 1,5 kg jabuka
  • 1 čaša šećera
  • ½ žličice cimeta
  • 1 vanilin šećer
  • 100 g grožđica (po želji)

Priprema

Jabuke ogulite, naribajte i pomiješajte sa šećerom, cimetom, vanilin šećerom i po želji grožđicama.

Sastojke za tijesto izmiješajte u glatku smjesu. Polovicu ulijte u namašćen i pobrašnjen lim (23 × 32 cm) te pecite 10 minuta na 180 °C.

Na kratko pečeno tijesto rasporedite jabuke zajedno sa sokom, prelijte ostatkom smjese i pecite još 25 do 30 minuta na 180 °C, dok pita ne porumeni.

Ostavite da se hladi najmanje pola sata, narežite na kocke i pospite šećerom u prahu, piše Krstarica.

Teme
jednostavni recepti lijena pita od jabuka

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