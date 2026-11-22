O stvarima prosuđujemo koristeći se pojmovima koje smo usvojili, a možemo uvidjeti i da su neki od tih pojmova neprimjereni ili da smo ih pogrešno primijenili. Uzmimo prosudbu da je netko bio okrutan. Da bismo donijeli takvu prosudbu, moramo nešto razumjeti o patnji i ljudskim odnosima. Možda ćemo morati saznati više o tome što se dogodilo, a možda ćemo svoju prosudbu morati i preispitati. No njezina istinitost ovisi o tome kako se postupalo s tom osobom. Sama činjenica da je nazivamo vrijednosnom prosudbom ne daje nam razloga da je smatramo tek subjektivnom.