nakon što je otkazan Merllin
Severina za Silvestrovo u Tuzli, propala peticija protiv njenog nastupa
Hrvatska pjevačica Severina na Silvestrovo će nastupiti u Tuzli nakon što je propala peticija kojom se to pokušalo spriječiti po uzoru na otkazivanje nastupa bosanskohercegovačkog pjevača Dine Merlina u Splitu, prenijeli su lokalni mediji u BiH.
Oglas
Severinin je nastup u Tuzli na dočeku Nove godine definiran nakon što je gradska Turistička zajednica još 2. lipnja zaključila ugovor s agencijom Zeus d.o.o. iz Tuzle za organiziranje glazbenog programa.
Vrijednost tog ugovora iznosi oko 117 tisuća eura bez PDV-a.
No ta je činjenica naknadno nekima zasmetala pa je pokrenuta online peticija sa zahtjevom da se Severinin koncert otkaže a novci koji su za to predviđeni preusmjere za nabavku PET/CT uređaja namijenjenog dijagnostici tumora za potrebe tuzlanskog Kliničkog centra.
Takav je zahtjev postavljen na platformi Peticijeonline.com a kao inicijator naveden je stanoviti Ekrem Ćurić.
Poziv na otkazivanje Severinonog koncerta uslijedio je nakon što je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta pod pritiskom dijela javnosti i uz gotovo identičnu argumentaciju otkazao nastup Dine Merlina, također planiran za 31. prosinca.
No velikog zanimanja za inicijativu iz Tuzle ni nakon toga nije bilo pa ju je, dok je bila dostupna na internetu, potpisalo manje od 400 osoba a ubrzo nakon toga nestala je s platforme.
Portal Raport ističe pak kako su se inicijatori peticije slabo informirali kada su zatražili otkazivanje gostoprimstva Severini u Tuzli jer je PET/CT uređaj na Klinički centar u Tuzli ranije kupljen i dopremljen u rujnu za što je plaćeno 4,7 milijuna eura.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas