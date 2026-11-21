Emica Elvedji/PIXSELL

Blok umirovljenici zajedno (BUZ) u subotu je upozorio da oko 700 tisuća umirovljenika s mirovinama nižima od 600 eura neće dobiti ni centa od ukidanja poreza na mirovine, ali bi ih zato mogla dočekati skuplja komunalna usluga.

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Iako podržavaju ukidanje poreza, BUZ ističe da je upozoravao kako će ta mjera za velik dio umirovljenika ostati bez učinka, a da bi istodobno mogla dovesti do poskupljenja komunalnih usluga.

Lokalne jedinice, tvrde, izgubljene prihode od poreza mogle bi nadoknaditi povećanjem cijena, a kao primjer navode Split, gdje su pojedine usluge poskupjele i više od 200 posto.

„Vaša mirovina neće porasti, ali će zato gotovo sigurno porasti komunalije, cijene usluga i sve ono što morate platiti da biste preživjeli mjesec“, poručuju iz BUZ-a.

Naglašavaju kako su ukidanje poreza svojedobno podržali, ali uz uvjet da se istodobno povećaju radničke mirovine za prosječnih 200 eura.

Umjesto toga, upozoravaju, ponovno se govori o prosječnom povećanju mirovina od 12 eura, iako velik dio umirovljenika od te mjere neće imati nikakve koristi.

Ističu da će približno 570 tisuća ukidanjem poreza od 1. siječnja 2027. dobiti uvećanu mirovinu od svega nekoliko do dvadesetak eura, nekima i do gotovo 200 eura, dok oko 700 tisuća umirovljenika s mirovinom ispod 600 eura neće dobiti ništa.