u središtu afere
Goran Bogdan otkrio detalje projekta u Istri i komentirao povezanost sa srbijanskom ministricom
Glumac Goran Bogdan objasnio je kako se srbijanska ministrica Dubravka Đedović Handanović uključila u njegov projekt Kulturistria u istarskom Žminju, nakon što se našla u središtu pozornosti zbog prijave povezane s neprijavljenim suvlasništvom u toj tvrtki.
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Tvrdi da su je u projekt pozvali zbog njezina bankarskog iskustva, a ne političkih veza, te da je poslije preuzeo njezin vlasnički udio, pišu Ivan Pandžić i Dijana Marić Odobašić, novinari 24sata . Srbijanska ministrica našla se pod povećalom tamošnje Agencije za sprječavanje korupcije zbog neprijavljenog suvlasništva u Kulturistriji. Bogdan, prema dostupnim informacijama, nije predmet te prijave.
S nekoliko suradnika osnovao je tvrtku i pripremio plan kupnje zemljišta i budućih ulaganja. Tek nakon toga u projekt su pozvali Dubravku Đedović Handanović, koja je tada radila kao direktorica regionalnog predstavništva Europske investicijske banke za Balkan.
"Nama je trebala Dubravka bankarka, a ne Dubravka ministarka", rekao je Bogdan.
Kada je postalo jasno da će preuzeti političku funkciju, tvrdi glumac, dogovorili su se da zaustave aktivnosti i promijene vlasničku strukturu. Bogdan je potom preuzeo njezin udio te danas posjeduje 70 posto tvrtke. Naglasio je da Đedović Handanović nakon ulaska u politiku nije sudjelovala u razvoju projekta ni poslovnim aktivnostima tvrtke, koja je, prema njegovim riječima, ostala neaktivna.
Što planira graditi u Istri?
Bogdan tvrdi da zemljište nisu kupili s namjerom naknadne prenamjene, nego upravo zbog njegovih prirodnih karakteristika i postojećih prostorno-planskih uvjeta. Projekt predviđa amfiteatar i tri objekta za boravak i rad umjetnika, a zamišljen je kao prostor u kojem bi se održavali festivali, radionice, predstave i umjetničke rezidencije.
Ljeti bi imao i turističku funkciju, dok bi izvan sezone služio za kulturnu produkciju i okupljanje kreativaca iz Hrvatske i inozemstva.
Unatoč pozornosti koju je projekt privukao zbog slučaja srbijanske ministrice, Bogdan ne namjerava odustati od svojih planova. Kaže da su mu se javili brojni umjetnici i producenti zainteresirani za suradnju, no zasad ne može govoriti o rokovima ni ukupnoj vrijednosti ulaganja.
"Vjerujem da kultura i kreativna industrija mogu biti mnogo više od dodatka turističkoj ponudi. Mogu postati njezin važan pokretač, ali i razlog zbog kojega će ljudi u Istru dolaziti tijekom cijele godine", poručio je glumac za 24sata.
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