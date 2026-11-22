Kada je postalo jasno da će preuzeti političku funkciju, tvrdi glumac, dogovorili su se da zaustave aktivnosti i promijene vlasničku strukturu. Bogdan je potom preuzeo njezin udio te danas posjeduje 70 posto tvrtke. Naglasio je da Đedović Handanović nakon ulaska u politiku nije sudjelovala u razvoju projekta ni poslovnim aktivnostima tvrtke, koja je, prema njegovim riječima, ostala neaktivna.