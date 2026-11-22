NA GORNJEM DIJELU TIJELA
Keto osip: Uzrok, simptomi i kako se tretira ovaj neobičan problem?
Keto osip koji se naziva i prurigo pigmentosa je rijedak osip, a javlja se na gornjem dijelu tijela, najčešće na trupu i vratu.
Svoje ime je dobio jer se većinom javlja na ketozi. Tretira se kremama, promjenom navika, promjenom prehrane ili antibioticama.
Vrsta dermatitisa koji se javlja kao posljedica keto dijete ili ketoze je keto osip. Javlja se na određenim dijelovima tijela u obliku crvenih ili smeđih fleka.
Ovaj osip nije opasan, ali može biti neugodan, a može se vratiti nakon što jednom nestane.
Što je keto osip?
Keto osip je naziv za kožnu bolest prurigo pigmentosa. To je rijetka upalna bolest kože s malim crvenim, ružičastim ili smeđim kvržicama koje jako svrbe, a ponekad se javljaju i mjehurići. Najčešće se javlja simetrično na vratu, prsima, abdomenu i leđima.
Kvržice izgledaju kao mrežasti uzorak, a nakon povlačenja često ostanu smeđe mrlje.
Osip se zove keto zbog snažne povezanosti s ketogenom dijetom, odnosno sa stanjem ketoze. Keto osip može biti vrlo neugodan, ali nije opasan za zdravlje i uspješno se liječi.
Kada se javlja keto osip?
Keto osip se može pojaviti nekoliko dana, ali i nekoliko mjeseci nakon početka keto dijete. Ne dobije ga svatko tko se hrani na ovaj način, ali sve je više slučajeva otkako je keto dijeta postala popularna.
Najviše opisanih slučajeva dolazi iz Japana. Ipak, osip se može javiti kod svakoga, bez obzira na spol, dob i podrijetlo.
Što je ketoza i zašto je važna?
Keto dijeta je prehrana s puno masti, umjerenom količinom proteina i vrlo malo ugljikohidrata. Kad tijelu nedostaje glukoze iz ugljikohidrata, ono za energiju počinje razgrađivati masti. Pritom nastaju ketoni, a njihova povišena razina u krvi naziva se ketoza.
Ketoza se ne javlja samo zbog keto dijete. Može je izazvati i post, dijabetes, stanje nakon barijatrijske kirurgije ili anoreksija. Upravo zato se keto osip ponekad javlja i kod ljudi koji nisu na keto dijeti.
Što uzrokuje keto osip?
Osim ketoze, keto osip mogu izazvati:
- metabolički poremećaji
- hormonske promjene, na primjer u trudnoći ili tijekom menstruacije
- infekcija bakterijom Helicobacter pylori
- alergijske reakcije na metale ili kemikalije
- povezanost s nekim bolestima, poput Stillove bolesti i Sjögrenova sindroma
Osip se može pogoršati zbog određenih čimbenika. Tako simptomi mogu biti još gori zbog trenja kože, uske odjeće, znojenja, sunca ili pojedinih alergena.
Simptomi keto osipa
Keto osip mijenja izgled kroz nekoliko faza:
- Rana faza: pojavljuju se male crvene do ljubičaste kvržice koje svrbe. Mogu prerasti u izdignute plakove.
- Razvijena faza: kvržice se povećavaju, mogu se ispuniti tekućinom poput mjehurića, a zatim se prekriti krastom. Često tvore mrežasti uzorak.
- Faza povlačenja: kvržice blijede i svrbež popušta, ali na koži mogu ostati tamne, smeđe mrlje (hiperpigmentacija) koje traju i po nekoliko mjeseci.
Keto osip može nalikovati drugim stanjima, primjerice kontaktnom dermatitisu, papilomatozi ili reakciji na lijekove. Zato je važna dijagnoza liječnika.
Kako se postavlja dijagnoza?
Dermatolog će pregledati kožu i pitati vas o povijesti bolesti i nedavnim promjenama prehrane. Po potrebi može napraviti: test urina na ketone, krvne pretrage, biopsiju kože ili alergološki test.
Cilj je isključiti druge uzroke osipa i potvrditi da se radi o keto osipu. Samim time će i tretiranje biti pouzdanije.
Kako se tretira keto osip?
U slučaju da osip izaziva ketoza, potrebno je samo promijeniti prehranu i povećati unos ugljikohidrata. Osip će se u ovom slučaju povući kroz nekoliko tjedana. Ipak, ovdje je važno postepeno uvoditi ugljikohidrate kako ne bi došlo do šokova u organizmu. Uz promjenu prehrane, pomoći može i uzimanje pojedinih vitamina, poput vitamina A, vitamina B-12 ili vitamina C.
U nekim će slučajevima biti potrebno uzimati antibiotike ili pojedine kreme. Pomoći će i tuširanje blagim sredstvima ili sapunima, česta hidratizacija kože, izbjegavanje preuske odjeće ili vune koji samo mogu dodatno nadražiti osip.
Ako se osip ne povlači nakon promjene prehrane, ako tamne mrlje ostaju dugo nakon osipa ili ako se stalno vraća, potrebno je za pomoć ponovno potražiti liječnika. Liječnik će onda prepisati odgovarajuću terapiju kako bi se simptomi povukli.
Zaključak
Keto osip se javlja kao posljedica keto dijete, ali i ketoze nastale zbog raznih stanja. Nije opasan, ali je neugodan i javlja se na pojedinim dijelovima tijela. Tretira se kremama, čestom hidratacijom, promjenom prehrane i po potrebi antibioticima.
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