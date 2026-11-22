U slučaju da osip izaziva ketoza, potrebno je samo promijeniti prehranu i povećati unos ugljikohidrata. Osip će se u ovom slučaju povući kroz nekoliko tjedana. Ipak, ovdje je važno postepeno uvoditi ugljikohidrate kako ne bi došlo do šokova u organizmu. Uz promjenu prehrane, pomoći može i uzimanje pojedinih vitamina, poput vitamina A, vitamina B-12 ili vitamina C.