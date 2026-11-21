LEGENDA INDUSTRIJE
Vodeći talijanski draguljar Paolo Bulgari preminuo u 89. godini
Talijanski draguljar i poduzetnik Paolo Bulgari umro je u dobi od 89 godina, priopćila je tvrtka u vlasništvu LVMH-a, najvećeg svjetskog proizvođača luksuznih proizvoda.
Oglas
Bio je čelnik tvrtke Bulgari i unuk osnivača kompanije Sotirija Bulgarija.
Umro je u dobi od 89 godina, okružen obitelji, izvijestila je novinska agencija ANSA, pozivajući se na obitelj. Trebao bi biti pokopan u ponedjeljak.
Vodio je tvrtku od 1984. godine. Počeo je raditi uz svoga oca 1960-ih, specijalizirajući se za drago kamenje te je bio jedan od vodećih stručnjaka u tome polju.
Također je odigrao odlučnu ulogu u oblikovanju stila kuće.
Bulgari ga je nazvao "istinskom kreativnom dušom" koja je ostavila trag na svijet draguljarstva. Također je istaknuo njegovu predanost poticanju mladih dizajnera.
Bulgari, tvrtka koja je davno osnovana u Italiji, dio je francuske grupacije LVMH od 2011. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas