TREBA PAZITI NA NAMIRNICE
Jelovnik za hemoroide: Što jesti, a što izbjegavati ako ne želite imati ovaj neugodan problem?
Hemoroidi su prirodni jastučići u analnom kanalu, a radi se o otečenim krvnim žilama.
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Mogu biti unutarnji, unutar rektuma ili vanjski koji su pod kožom oko anusa. Hemoroidi su vrlo neugodni, bolni, a mogu i svrbjeti. Važno je kod hemoroida paziti na namirnice koje se unose kako se stanje ne bi pogoršalo. Jelovnik za hemoroide tako treba uključivati prvenstveno vlakna.
Hemoroidi se pojave i nestanu, a mogu biti manje ili više bolni i neugodni. Kako bi što prije prošli i simptomi bili što blaži, važno je paziti na hranu koja se unosi. Tako jelovnik za hemoroide treba sadržavati vlakna, dok bi trebalo izbjegavati prženu, začinjenu hranu i alkohol.
Kako prepoznati hemoroide?
Hemoroidi se mogu napipati, kada se radi o vanjskim hemoroidima, dok se unutarnji mogu prepoznati po problemima kod obavljanja nužde, krvarenju i bolovima nakon.
Najčešći simptomi koji se javljaju su: osjetljivost, krvarenje, svrbež, bol ili oticanje.
Hemoroidi mogu trajati od nekoliko dana do više od tjedan dana, a sami simptomi mogu s vremenom biti blaži. Neke osobe neće moći sjediti normalno od bolova dok imaju hemoroide. U borbi s hemoroidima mogu pomoći razne kreme, masti, ali i prehrana.
Zašto su dobra vlakna za hemoroide?
Najvažnije je za hemoroide izbjegavati određene namirnice, ali i ubaciti što više vlakana u prehranu.
Vlakna su važna jer pomažu u omekšavanju stolice i olakšavaju njezin prolazak, kao što i sprječavaju naprezanje koje dodatno može pogoršati stanje hemoroida.
Odrasle osobe bi trebale uzimati 22 do 43 grama vlakana na dan, ovisno o dobi i spolu. Odnosno, preporučene doze su otprilike 14 grama na 1000 kalorija. Važno je postepeno povećavati dozu vlakana, kako bi se tijelo naviknulo i kako ne bi došlo do nadutosti ili probavnih smetnji.
Jelovnik za hemoroide
Hrana bogatama vlaknima koja će ublažiti simptome hemoroida:
- mahunarke i orašasti plodovi (grah, leća, grašak, kikiriki, bademi, slanutak)
- cjelovite žitarice (zob, smeđa riža, kvinoja, ječam, kukuruz, pir)
- povrće (brokula, cvjetača, prokulice, kelj, kupus, rikula, rotkvice, repa)
- artičoke
- korjenasto povrće (mrkve, krumpir, batat, cikla)
- tikve i tikvice
- paprika babura
- celer
- krastavci i dinja
- voće (kruške, jabuke, maline, banane, jagode, suhe šljive)
- puno tekućine
- psyllium
Što izbjegavati kod hemoroida?
Osim što postoje namirnice koje bi bilo poželjno konzumirati kod hemoroida, postoje i one koje bi bilo dobro izbjegavati. To su namirnice koje mogu izazvati zatvor ili pretvrdu stolicu, a to će onda samo pogoršati simptome.
Ovdje spadaju: bijelo brašno, crveno meso, pržena hrana, preslana i začinjena hrana, sir, čips, sladoled, već unaprijed pripremljena smrznuta kupovna hrana, pića s kofeinom, sokovi, alkohol.
Osim toga, trebalo bi izbjegavati i previše čokolade i drugih slatkiša.
Zaključak
Hemoroidi znaju biti vrlo neugodni, ali važno je pripaziti na namirnice koje se uzimaju kako se simptomi ne bi pogoršali. Tako je najvažnije konzumirati dovoljno vlakana, ali i izbjegavati hranu koja je prezačinjena, masna ili previše slatkog.
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