spektakularne lokacije
Od kultnih potjera do luksuznih hotela: Europski trag Jamesa Bonda
Ljubitelji Jamesa Bonda ne moraju putovati na drugi kraj svijeta kako bi posjetili lokacije s filmskog platna. Europa je prepuna mjesta na kojima su snimane neke od najpoznatijih scena iz serijala o slavnom britanskom agentu 007 – od švicarskih Alpa i talijanskih gradova do luksuznih hotela u Monaku i Portugalu.
Nakon što je Daniel Craig posljednji put utjelovio Bonda u filmu Za smrt nema vremena iz 2021. godine, pozornost obožavatelja ponovno je usmjerena prema budućnosti franšize. Novog agenta 007 glumit će Robert Pattinson.
Tijekom 25 službenih filmova Bond je posjetio brojne zemlje i spektakularne lokacije. Neke od njih danas su popularna turistička odredišta, a Euronews je izdvojio nekoliko posebno zanimljivih europskih lokacija koje vrijedi uvrstiti na popis putovanja.
Spektakularni krajolici iz Bondovih filmova
Prijevoj Furka, Švicarska – Goldfinger (1964.)
Jedna od najpoznatijih automobilskih potjera iz Bondovih filmova snimljena je na zavojitim cestama švicarskog prijevoja Furka. U filmu Sean Connery kao Bond progoni zlikovca Goldfingera, a posjetitelji danas mogu zastati na lokaciji poznatoj kao James Bond Strasse i uživati u pogledu na planinske serpentine.
Brana Verzasca, Švicarska – Zlatno oko (1995.)
Uvodna scena filma Zlatno oko, prvog u kojem je Pierce Brosnan preuzeo ulogu Bonda, jedna je od najpamtljivijih u serijalu. Agent 007 skače bungee skokom s brane Verzasca, visoke 220 metara. Brana je dostupna posjetiteljima, a oni najhrabriji mogu i sami isprobati skok.
Siena, Italija – Zrno utjehe (2008.)
Povijesne ulice i krovovi Siene poslužili su kao kulisa za napetu potjeru u kojoj Daniel Craig progoni protivnika tijekom slavne konjske utrke Palio di Siena. Utrka se održava stoljećima, a jedan od najljepših pogleda na grad pruža se s katedrale.
Hoteli u kojima je boravio agent 007
Hotel Cala di Volpe, Sardinija – Špijun koji me volio (1977.)
Luksuzni hotel na Sardiniji ugostio je Rogera Moorea u filmu Špijun koji me volio. Zanimljivo je da je prostorija u kojoj su boravili Bond i njegova filmska partnerica zapravo bila hotelski bar, koji je poslije pretvoren u japanski restoran Matsuhisa.
Hotel Palácio Estoril, Portugal – U službi Njezinog Veličanstva (1969.)
Ovaj portugalski hotel ima posebnu vezu s Bondom. U njemu je odsjeo George Lazenby u svojoj jedinoj ulozi agenta 007, a zanimljivo je i da je ondje 1941. boravio pisac Ian Fleming, tvorac slavnog špijuna. Jedan od zaposlenika koji je tada radio kao hotelski potrčko i uručio Bondu ključ sobe i danas radi u hotelu, na mjestu conciergea.
Grandhotel Pupp, Češka – Casino Royale (2006.)
Iako je radnja filma Casino Royale dijelom smještena u Crnoj Gori, luksuzni hotel koji se pojavljuje na ekranu zapravo je Grandhotel Pupp u češkom Karlovym Varyma. U blizini se nalazi i lječilište Kaiserbad, čija je vanjština također korištena za potrebe snimanja.
Restorani i kasina iz Bondova svijeta
Piz Gloria, Švicarska – U službi Njezinog Veličanstva (1969.)
Na gotovo 3000 metara nadmorske visine nalazi se restoran Piz Gloria, poznat po panoramskom pogledu na Alpe. U filmu je poslužio kao skrovište Bondova neprijatelja Blofelda, a danas je riječ o rotirajućem restoranu do kojeg se dolazi žičarom.
Restoran Le Jules Verne, Pariz – Pogled na ubojstvo (1985.)
Smješten unutar Eiffelova tornja, ovaj restoran s dvije Michelinove zvjezdice pojavio se u filmu Pogled na ubojstvo s Rogerom Mooreom. Iako su unutarnje scene snimane u studiju, dio akcije odvijao se na samom tornju.
Casino de Monte-Carlo, Monako – Zlatno oko (1995.)
Luksuzni kasino u Monaku poslužio je kao kulisa za jednu od scena s Pierceom Brosnanom. Bond ondje igra baccarat s Xeniom Onatopp, a posjetitelji danas mogu zaviriti u glamurozni svijet slavnog agenta i posjetiti Salle Europe Bar, poznat po martiniju i koktelu Vesper.
Dukes Bar, London
Iako se ovaj londonski bar ne pojavljuje u filmovima, povezuje ga se s nastankom jedne od najpoznatijih Bondovih rečenica – "Promućkan, ne miješan".
Navodno je Ian Fleming upravo ondje dobio inspiraciju za poznatu narudžbu martinija. Bar je poznat po koktelima koji se poslužuju u zamrznutim čašama, a nakon obnove hotela u kojem se nalazi očekuje se ponovno otvaranje sredinom 2027. godine.
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