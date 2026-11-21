Ovaj portugalski hotel ima posebnu vezu s Bondom. U njemu je odsjeo George Lazenby u svojoj jedinoj ulozi agenta 007, a zanimljivo je i da je ondje 1941. boravio pisac Ian Fleming, tvorac slavnog špijuna. Jedan od zaposlenika koji je tada radio kao hotelski potrčko i uručio Bondu ključ sobe i danas radi u hotelu, na mjestu conciergea.