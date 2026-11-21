Stručnjaci savjetuju da roditelji stvore sigurno okruženje u kojem dijete neće strahovati od burne reakcije ako prizna pogrešku. Kao primjer navode situaciju u kojoj je dijete slomilo bratov bicikl i isprva pokušalo slagati, ali je priznalo istinu tek nakon što mu je poručeno da neće upasti u velike nevolje ako kaže što se dogodilo, uz miran razgovor bez vikanja.