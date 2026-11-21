kako reagirati?
Stručnjaci otkrivaju: Dječje laži znak su zdravog razvoja, evo kako potaknuti iskrenost
Kad se na zidu pojave crteži ili iz kutije nestanu keksi, mališani često krivnju prebacuju na psa ili izmišljaju priče – čak i kad u ruci drže bojice ili su puni mrvica. Iako roditeljima takve situacije mogu djelovati frustrirajuće, stručnjaci ističu da su sitne laži i prikrivanje istine važan dio mentalnog razvoja.
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Klinička psihologinja dr. Jade Redfern u podcastu CBeebies Parenting Download objašnjava kako je laganje zapravo vještina koju djeca tek uvježbavaju i kroz koju uče kako funkcionira svijet oko njih.
Od skrivanja slatkiša do razumijevanja tuđih misli
Prema istraživanju Sveučilišta u Bristolu koje se spominje u podcastu, oko četvrtine beba već u dobi od deset mjeseci pokazuje naznake razumijevanja određenog oblika obmane. Voditeljica istraživanja, prof. Elena Hoicka, navodi da su djeca u toj dobi iznenađujuće snalažljiva, primjerice kada se skrivaju ispod stola ili u kupaonici kako bi pojela slatkiše, piše BBC.
S navršene dvije godine pojavljuju se jednostavnije obmane poput pretvaranja da ne čuju roditelja ili izgovora kad trebaju pospremiti igračke. Do treće godine djeca postaju vještija i kreativnija – mogu prešutjeti dio istine, primjerice požaliti se da ih je brat ili sestra udarila, ali izostaviti da su oni prvi započeli.
Dr. Redfern naglašava da takva ponašanja pokazuju razvoj takozvane teorije uma – sposobnosti da dijete shvati kako je zasebna osoba sa svojim mislima i namjerama te kako drugi ljudi mogu imati drukčije osjećaje i perspektive. Osim toga, djeca često lažu jer ne žele razočarati ili naljutiti roditelje s kojima grade odnos privrženosti.
Kako reagirati i potaknuti iskrenost?
Stručnjaci savjetuju da roditelji stvore sigurno okruženje u kojem dijete neće strahovati od burne reakcije ako prizna pogrešku. Kao primjer navode situaciju u kojoj je dijete slomilo bratov bicikl i isprva pokušalo slagati, ali je priznalo istinu tek nakon što mu je poručeno da neće upasti u velike nevolje ako kaže što se dogodilo, uz miran razgovor bez vikanja.
Psihologinja dodaje i da djeca s vremenom uče društvene nijanse, kad je bolje ublažiti formulaciju ili pokazati empatiju u osjetljivim situacijama, a ključnu ulogu u tome imaju otvoreni, znatiželjni razgovori i sam primjer odraslih.
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