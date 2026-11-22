PROPISANO PRAVILNIKOM
Ne treba građevinska dozvola za sve radove. Evo što se može graditi bez nje
Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u ponedjeljak podatke o broju izdanih građevinskih dozvola od početka ove godine do kraja rujna. U prvih devet mjeseci ove godine ukupno je izdano 7.896 građevinskih dozvola, što je 10,5 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Prema priopćenju DZS-a, od tih 7.896 građevinskih dozvola, 7.041 dozvola izdana je za gradnje zgrada, a 855 za ostale građevine. Drugi pak podatak kazuje da je 6.340 građevinskih dozvola ove godine izdano za novogradnje, a 1.556 za rekonstrukcije postojećih objekata.
Prošle godine ukupno su izdane 11.733 građevinske dozvole, od čega ih je čak 88 posto izdano za zgrade, a 12 posto za ostale građevine. Također, lani je 80,6 posto građevinskih dozvola izdano za novogradnju, a 19,4 posto za rekonstrukcije.
Stiže novi Pravilnik
Premda se općenito podrazumijeva kako je za gradnju potrebna građevinska dozvola, to baš i nije tako. Postoje, naime, građevine i građevinski radovi za koje ne treba građevinska dozvola već samo glavni projekt, ali i radovi za koje ne treba ni glavni projekt.
Zakon o gradnji u članku 85. kaže kako se građenju građevina i izvođenju radova koji se mogu graditi bez građevinske dozvole može pristupiti na temelju glavnog projekta, tipskog projekta za koji je Ministarstvo donijelo rješenje o tipskom projektu, drugog akta ili bez akta, ako je to propisano pravilnikom koji potpisuje resorni ministar.
Pravilnik koji se pritom spominje je Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koji propisuje koje se jednostavne i druge građevine mogu graditi, a koji radovi izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta.
Prijedlog novog Pravilnika o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola, koji će zamijeniti postojeći, bio je u javnoj raspravi do kraja rujna ove godine. No do njegovog donošenja, na snazi je Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Ugradnja dizala, postavljanje sunčanih kolektora...
Prema tom Pravilniku, bez građevinske dozvole, a čak i mimo prostornog plana mogu se dovršiti radovi na nezavršenoj zgradi stambene namjene ili poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te za izvođenje fasade i krova na istoj, ali bez nadozida. Također, na zgradama stambene ili poslovne namjene, koje su ozakonjene kao objekti s ravnim krovom, može se rekonstrukcijom, ali bez nadozida, izgraditi kosi ili zaobljeni krov.
Bez građevinske dozvole u izvanrednim situacijama
Postoje i posebni slučajevi kada se bez građevinske dozvole mogu graditi građevine koje služe sprječavanju prirodnih nepogoda, ratnih razaranja ili drugih razaranja, i to za vrijeme i odmah nakon prestanka takvih događaja. No te se građevine, osim ako se ne pokaže da postoji trajna potreba za njima, moraju ukloniti u roku od dvije godine nakon prestanka djelovanja nekog od spomenutih događaja.
Pod istim uvjetima na građevnoj čestici postojeće zgrade može se izgraditi cisterna za vodu ili vodonepropusna septička jama za potrebe zgrade. Bez građevinske dozvole i mimo prostornog plana mogu se i na krovu postojeće zgrade postaviti sustavi sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula za potrebe te zgrade. Isto vrijedi i za ugradnju dizala te gradnju vanjskog čeličnog stubišta za potrebe evakuacije u slučaju požara u postojećoj zgradi.
Bez građevinske dozvole i glavnog projekta
Bez građevinske dozvole i glavnog projekta smiju se graditi:
- Pomoćne građevine na čestici postojeće zgrade za potrebe zgrade
- cisterna za vodu i septička, odnosno sabirna jama (do 27 m³)
- vrtna sjenica
- samostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica (do 20 m²)
- terasa uz postojeću zgradu u razini tla (do 20 m²)
- spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad
- Zgrada čuvarske službe (do 12 m²)
- Ograda visine do 2,2 metra
- Ogradni zid (do 1,6 m) i potporni zid (do 1 m)
- Pješačka i biciklistička staza
- Boćalište
- Privremena građevina za potrebe građenja građevine ili uređenja gradilišta
- Privremena građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija te za prigodnu prodaju (najduže do 90 dana)
- Prenosiva autoplin jedinica (do 10 m³)
- Skladište boca za ukapljeni naftni plin
- Klimatološka ili kišomjerna postaja
- Grobnica i spomenik na groblju
- Spomen-obilježje mjesta masovne grobnice žrtava
- Zaklonište od nevremena i niskih temperatura Hrvatske gorske službe spašavanja u planini ili nepristupačnom području
- Promatračnica, obavijesna ploča oglasne površine (do 12 m²) i druga oprema zaštićenih dijelova prirode
- Građevina i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom
- Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru (plastenici)
- Građevina i oprema namijenjena držanju stoke i drugih životinja
- Vodonepropusni zimovnik riba
- Čeka, hranilište, solište, mrcilište i gater u lovištu
- Ugljenara izvan građevinskog područja
- Reklamni pano i informacijski stup
Kiosci, spremnici, nadstrešnice...
Bez građevinske dozvole i glavnog projekta, ali u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave mogu se graditi:
- Kiosk i druga građevina gotove konstrukcije (do 15 m²)
- Nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu
- Podzemni spremnik za kontejnere za komunalni otpad
- Spomeničko ili sakralno obilježje
- Reklamni pano i informacijski stup
- Komunalna oprema (kontejner za komunalni otpad, klupa, koš za otpatke, tenda, jednostavni podesti otvorenih terasa)
Osim toga, bez građevinske dozvole i glavnog projekta, ali u skladu s ugovorom o zakupu na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske mogu se graditi kiosk (do 15 m²) i reklamni pano (do 12 m²).
Redovito održavanje postojeće zgrade
Prema istom Pravilniku, bez građevinske dozvole i glavnog projekta mogu se izvoditi svi radovi redovitog održavanja postojeće građevine kao i hitnih ili nužnih popravaka zajedničkih ili posebnih dijelova zgrade te uređaja zgrade.
Također i radovi kojima se na postojećoj zgradi ugrađuje sustav grijanja, hlađenja ili klimatizacije, zamjenjuju vanjski i unutarnji prozori i vrata, dodaju novi unutarnji prozori, vrata i drugi otvori u nenosivom pregradnom zidu te postavlja kabelska mreža.
Bez građevinske dozvole, ali s glavnim projektom
Na koncu, bez građevinske dozvole, ali u skladu s glavnim projektom mogu se graditi pomoćne građevine na čestici postojeće zgrade, a za potrebe zgrade:
- pomoćna zgrada koja ima jednu etažu (do 50 m²)
- podzemni i nadzemni spremnik goriva (do 10 m³)
- bazen (do 100 m²) ukopan u tlo
- sustav sunčanih kolektora za proizvodnju električne energije
Također bez građevinske dozvole, ali u skladu s glavnim projektom može se graditi:
- dječje ili sportsko igralište
- ograda veća od 2,2 metra
- ogradni zid viši od 1,6 metara i potporni zid viši od 1 metar
- pješački i biciklistički most (do 3 metra raspona)
- građevina za razne vrste mjerenja (kvalitete zraka, vodostaja i sl.)
- građevina protugradne obrane
- građevine za sigurnost cestovnog i zračnog prometa te plovidbe
- građevine i oprema željezničke infrastrukture
- građevine namijenjene gospodarenju šumom
- građevine i oprema za biljnu proizvodnju na otvorenom i u zatvorenom prostoru (staklenici, plastenici i sl.)
- građevine i oprema za držanje stoke
- seizmološke postaje
- antenski stupovi elektroničke komunikacijske opreme
- sanitarni čvorovi na plažama i drugim mjestima namijenjenima za turizam
- rotacijski parking
- parkiralište na čestici postojeće građevine ili zemljištu s uređenim pristupom
- samoposlužna autopraonica na čestici trgovačkog centra
- helidrom
- pristupni put rudarskom objektu za izvođenje rudarskih radova
- sunčana elektrana ili agrosunčana elektrana
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