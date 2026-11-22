Postoje i posebni slučajevi kada se bez građevinske dozvole mogu graditi građevine koje služe sprječavanju prirodnih nepogoda, ratnih razaranja ili drugih razaranja, i to za vrijeme i odmah nakon prestanka takvih događaja. No te se građevine, osim ako se ne pokaže da postoji trajna potreba za njima, moraju ukloniti u roku od dvije godine nakon prestanka djelovanja nekog od spomenutih događaja.