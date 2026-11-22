Privatna ceremonija
Udala se Miley Cyrus: Poznato gdje je održano vjenčanje i tko je bio među uzvanicima
Pjevačica Miley Cyrus vjenčala se s partnerom Maxxom Morandom na svečanosti u Kaliforniji, prenijeli su američki mediji.
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Navode da su među gostima na privatnoj ceremoniji bili njezin otac Billy Ray Cyrus i njegova partnerica Liz Hurley.
Daily Mail je izvijestio da se ceremonija održala u odmaralištu u Palm Springsu, koje je nekada bilo u vlasništvu Franka Sinatre.
Cyrus je za tu prigodu odjenula bijelu haljinu, dok su se gosti pridržavali pravila odijevanja koje je nalagalo isključivo crnu odjeću.
Prije veze s Morandom, Cyrus je navodno bila u vezi s pop zvijezdom Nickom Jonasom i pjevačem Codyjem Simpsonom, a bila je i u braku s glumcem Liamom Hemsworthom.
Cyrus i Hemsworth vjenčali su se 2018. godine, nekoliko mjeseci nakon što su u šumskom požaru u Kaliforniji izgubili svoj dom u Malibuu.
Razišli su se sljedeće godine, a razvod je okončan u siječnju 2020.
Pjevačica i glumica proslavila se ulogom srednjoškolke koja ima alter-ego pop zvijezde u seriji "Hannah Montana", u kojoj se njezina kuma Dolly Parton pojavila u ulozi tete Dolly.
Nakon završetka serije "Hannah Montana", Cyrus je ostvarila uspješnu glazbenu karijeru, osvojivši tri nagrade Grammy i jednu nagradu Brit, a među njezinim hitovima su pjesme "Wrecking Ball", "Flowers" i "Party In The USA".
Tijekom godina, Cyrus je s Parton snimila nekoliko dueta, uključujući obradu pjesme "Wrecking Ball" za album "Rockstar", koji je country pjevačica objavila 2023. godine.
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