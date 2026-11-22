ZA LAKŠU REGULACIJU
Čajevi za regulaciju menstrualnog ciklusa: Koje biljke mogu pomoći i što kaže medicina?
Menstrualni ciklus važan je pokazatelj reproduktivnog zdravlja, a njegove nepravilnosti mogu biti povezane s različitim hormonalnim i zdravstvenim stanjima. Kada menstruacija kasni, izostaje ili dolazi u nepredvidivim razmacima, mnoge žene traže prirodne načine za regulaciju ciklusa.
Među najčešće spominjanim prirodnim pripravcima nalaze se čajevi od cimeta, kamilice, mažurana i drugih biljaka koje se tradicionalno koriste za žensko zdravlje.
No mogu li čajevi doista regulirati menstrualni ciklus? Postoje li znanstveni dokazi da određene biljke mogu potaknuti menstruaciju ili pomoći kod neredovitih ciklusa? I koje je pripravke potrebno koristiti s oprezom?
U nastavku donosimo pregled biljaka koje se najčešće povezuju s regulacijom menstruacije, rezultate dostupnih medicinskih istraživanja i iskustva žena koje su ih isprobale.
Što znači regulacija menstrualnog ciklusa?
Menstrualni ciklus obuhvaća hormonalne promjene koje se događaju tijekom reproduktivnog razdoblja žene. Njegovo trajanje može varirati, a na pravilnost menstruacije utječu različiti čimbenici, uključujući hormonalnu ravnotežu, stres, promjene tjelesne težine, intenzivnu tjelesnu aktivnost i određena zdravstvena stanja.
Prema američkom stručnom udruženju ginekologa i opstetričara ACOG, uobičajeno trajanje menstrualnog ciklusa iznosi između 21 i 35 dana, dok menstrualno krvarenje najčešće traje do sedam dana.
Neredovitim menstruacijama mogu pridonijeti:
- sindrom policističnih jajnika (PCOS)
- poremećaji rada štitnjače
- stres i tjeskoba
- nagle promjene tjelesne težine
- pretjerana tjelesna aktivnost
- trudnoća
- hormonska kontracepcija
Važno je razumjeti da neredovita menstruacija nije uvijek samo prolazna pojava. Ako se ciklus često mijenja ili menstruacija izostaje, potrebno je utvrditi uzrok prije pokušaja njegove regulacije biljnim pripravcima.
Čajevi za regulaciju menstrualnog ciklusa: Što kaže znanost?
Biljni čajevi često se spominju kao prirodna pomoć kod menstrualnih nepravilnosti. Međutim, znanstvena istraživanja ne potvrđuju jednaku učinkovitost svih biljaka, a pojedini pripravci ispitivani su isključivo u obliku kapsula ili standardiziranih ekstrakata, a ne čajeva.
To je važna razlika jer rezultati istraživanja određenog biljnog ekstrakta ne znače automatski da će isti učinak imati i čaj pripremljen od te biljke.
Čaj od cimeta
Čaj od cimeta jedan je od najčešće spominjanih prirodnih pripravaka za regulaciju menstruacije. Na internetu se često navodi da može potaknuti menstruaciju, skratiti menstrualni ciklus ili pomoći ženama sa sindromom policističnih jajnika.
Medicinska istraživanja ipak pokazuju da je potrebno razlikovati tradicionalnu uporabu cimeta od njegovih dokazanih učinaka.
U randomiziranom kontroliranom istraživanju iz 2014. godine ispitivan je učinak dodataka cimeta na menstrualnu cikličnost žena sa sindromom policističnih jajnika. Istraživanje je obuhvatilo 45 žena, a ispitanice su tijekom šest mjeseci primale 1,5 grama cimeta dnevno ili placebo.
Rezultati su pokazali da je skupina koja je uzimala cimet imala češće menstrualne cikluse u odnosu na placebo skupinu. Ipak, riječ je o preliminarnom istraživanju, a ispitivani su dodaci cimeta, ne čaj.
Može li čaj od cimeta izazvati menstruaciju?
Za tvrdnju da čaj od cimeta pouzdano može izazvati menstruaciju nema dovoljno znanstvenih dokaza.
Iako postoje istraživanja o cimetu i menstrualnoj cikličnosti kod žena s PCOS-om, ona ne potvrđuju da čaj može sigurno i predvidljivo izazvati početak menstruacije.
Čaj od kamilice
U kliničkom istraživanju iz 2020. godine sudjelovalo je 118 studentica. Ispitanice su primale kapsule kamilice ili placebo tijekom razdoblja prije menstruacije.
Rezultati su pokazali smanjenje količine menstrualnog krvarenja u skupini koja je uzimala kamilicu. Međutim, nije utvrđena statistički značajna razlika u trajanju krvarenja ni u razmaku između dviju menstruacija.
To znači da istraživanje nije potvrdilo učinak kamilice na regulaciju menstrualnog ciklusa.
Drugo kliničko istraživanje, također provedeno na 118 studentica, ispitivalo je učinak kamilice na emocionalne simptome povezane s menstrualnim ciklusom.
Rezultati su pokazali da su kapsule kamilice bile učinkovitije od placeba u ublažavanju određenih emocionalnih simptoma povezanih s menstruacijom.
Ipak, ni ovo istraživanje nije dokaz da kamilica može uspostaviti pravilan menstrualni ciklus.
Čaj od mažurana
Mažuran se tradicionalno koristi u biljnoj medicini, a posljednjih godina istraživan je i u kontekstu sindroma policističnih jajnika.
Pilot-istraživanje objavljeno 2025. godine ispitivalo je učinkovitost i sigurnost biljnog čaja od mažurana i cimeta kod žena s PCOS-om. U istraživanju je sudjelovalo 60 žena, koje su bile raspoređene u skupinu koja je dobivala biljni čaj i placebo skupinu. Pripravak se uzimao dva puta dnevno tijekom tri mjeseca.
Istraživači su pratili hormonalne pokazatelje i moguće nuspojave. Međutim, zbog ograničenog broja sudionica i činjenice da svih 60 ispitanica nije završilo istraživanje, rezultate treba tumačiti oprezno.
Ovo istraživanje predstavlja početni korak u proučavanju kombinacije mažurana i cimeta, a ne konačan dokaz da takav čaj može regulirati menstruaciju.
Vitex, konopljika
Konopljika (Vitex agnus-castus), poznata i kao vrkuta u nekim popularnim tekstovima, biljka je koja se često spominje u kontekstu ženskog reproduktivnog zdravlja. Važno je, međutim, ne poistovjećivati konopljiku s vrkutom jer je riječ o različitim biljkama.
Konopljika se najčešće koristi u obliku standardiziranih ekstrakata i dodataka prehrani, a ne kao običan čaj.
Istraživanja su se uglavnom usredotočila na njezinu moguću ulogu u ublažavanju simptoma predmenstrualnog sindroma (PMS).
Prema američkom Nacionalnom centru za komplementarno i integrativno zdravlje (NCCIH), nekoliko istraživanja pokazalo je moguću korist konopljike kod simptoma PMS-a, uključujući osjetljivost i bol u dojkama. Međutim, kvaliteta dostupnih dokaza nije dovoljno visoka za konačne zaključke.
Nema dovoljno pouzdanih znanstvenih dokaza da konopljika može učinkovito regulirati menstrualni ciklus.
Što kažu znanstveni pregledi o biljnim pripravcima za menstrualne nepravilnosti?
Sustavni pregled i metaanaliza objavljeni 2017. godine analizirali su učinak različitih biljnih pripravaka i dodataka prehrani kod žena sa sindromom policističnih jajnika.
Autori su analizirali 24 istraživanja koja su uključivala 1406 žena. Ispitivani su različiti dodaci prehrani i biljni pripravci, uključujući cimet i zeleni čaj.
Rezultati nisu pokazali dovoljno kvalitetne dokaze da bi se biljni pripravci i dodaci prehrani mogli pouzdano preporučiti za regulaciju menstruacije kod žena s PCOS-om.
Autori su posebno istaknuli potrebu za kvalitetnijim istraživanjima koja bi obuhvatila učinkovitost i sigurnost takvih pripravaka.
Iskustva žena s čajevima za regulaciju menstrualnog ciklusa
Osim medicinskih istraživanja, na internetskim forumima i društvenim mrežama mogu se pronaći brojna iskustva žena koje su pokušale regulirati menstruaciju biljnim čajevima.
Ta iskustva mogu biti korisna za razumijevanje osobnih doživljaja, ali nisu dokaz učinkovitosti određenog pripravka.
Iskustva s čajem od cimeta i menstruacijom
Na forumu Reddit, u zajednici posvećenoj sindromu policističnih jajnika, jedna korisnica opisala je da joj je menstruacija nakon uvođenja čaja od cimeta stigla nakon 33 dana, dok su joj prethodni ciklusi trajali približno 50 dana do dva mjeseca.
Korisnica je navela da je cimet počela piti prvenstveno zbog okusa te da je u tom mjesecu to bila jedina promjena koju je uvela.
Ipak, njezino iskustvo ne dokazuje da je cimet uzrokovao menstruaciju jer na menstrualni ciklus mogu utjecati i drugi čimbenici.
Iskustva s biljnim čajevima za menstrualne tegobe
U zajednici Reddit posvećenoj biljnoj medicini jedna korisnica opisala je da joj je kombinacija čaja od listova maline, komorača i cimeta pomogla ublažiti menstrualne grčeve.
Drugi sudionici rasprave spomenuli su čaj od listova maline kao pripravak koji osobno koriste prije menstruacije i tijekom prvih dana krvarenja.
Ova iskustva odnose se na subjektivno olakšanje menstrualnih tegoba, a ne na znanstveno potvrđenu regulaciju menstrualnog ciklusa.
Iskustva s čajevima za izazivanje menstruacije
U raspravama na Redditu mogu se pronaći i iskustva žena koje su pokušavale potaknuti menstruaciju čajem od peršina, cimeta ili đumbira.
Jedna korisnica navela je da joj je menstruacija stigla nekoliko dana nakon konzumiranja čaja od peršina i cimeta. Druge korisnice, međutim, opisivale su da takvi pripravci nisu imali očekivani učinak.
Takva iskustva pokazuju koliko su osobni doživljaji različiti, ali ne mogu potvrditi da određeni čaj uzrokuje početak menstruacije.
Važno je napomenuti da iskustva s internetskih foruma nisu medicinske preporuke. Ne mogu zamijeniti klinička istraživanja, a vremenska povezanost između konzumacije čaja i početka menstruacije ne znači nužno da je čaj uzrokovao krvarenje.
Mogu li čajevi zaista regulirati menstrualni ciklus?
Na temelju dostupnih medicinskih izvora može se zaključiti da pojedine biljke imaju potencijalne učinke na određene menstrualne simptome, ali da su dokazi o njihovoj sposobnosti reguliranja menstrualnog ciklusa ograničeni.
Važno je razlikovati tri različita cilja:
- Regulacija menstrualnog ciklusa: uspostavljanje pravilnijih razmaka između menstruacija.
- Ublažavanje menstrualnih tegoba: smanjenje grčeva, bolova ili emocionalnih simptoma.
- Poticanje menstruacije: pokušaj izazivanja krvarenja kada menstruacija kasni ili izostaje.
Ovi ciljevi nisu jednaki, a pripravak koji može pomoći kod menstrualnih grčeva ne mora nužno utjecati na pravilnost ciklusa. Dosadašnji dokazi ne opravdavaju tvrdnju da postoji čaj koji pouzdano i sigurno regulira menstruaciju kod svih žena.
Kada neredovita menstruacija zahtijeva liječnički pregled?
Ako menstruacija često kasni, izostaje ili se pojavljuje u nepredvidljivim razmacima, važno je potražiti uzrok.
Liječnički pregled preporučuje se kada:
- menstruacije postanu neredovite
- menstruacija traje dulje od sedam dana
- pojavljuje se krvarenje između menstruacija
- uz neredovite menstruacije postoje simptomi poput izraženog umora, promjene tjelesne težine ili pojačane dlakavosti
- neredovite menstruacije otežavaju ostvarivanje trudnoće
Uz to, ciklusi kraći od 21 dana ili dulji od 35 dana mogu upućivati na abnormalno krvarenje, kao i izostanak menstruacije tijekom tri do šest mjeseci.
Ako menstruacija kasni, a postoji mogućnost trudnoće, prvo je potrebno napraviti test na trudnoću. Biljni pripravci nisu zamjena za utvrđivanje uzroka izostanka menstruacije.
Koji čaj odabrati za regulaciju menstrualnog ciklusa?
Čajevi od cimeta, kamilice i mažurana često se spominju kao prirodni pripravci za menstrualne tegobe i regulaciju ciklusa. Međutim, znanstveni dokazi pokazuju da njihovi učinci nisu jednaki i da je potrebno dodatno istražiti njihovu učinkovitost i sigurnost.
Cimet: postoje preliminarni dokazi o mogućem poboljšanju menstrualne cikličnosti kod žena s PCOS-om, ali istraživanje je provedeno s dodatkom cimeta, a ne čajem.
Kamilica: istraživanja upućuju na moguće ublažavanje određenih menstrualnih i emocionalnih simptoma, ali nije potvrđen učinak na pravilnost ciklusa.
Mažuran: postoje početni rezultati istraživanja kombinacije mažurana i cimeta kod PCOS-a, ali potrebna su dodatna istraživanja.
Konopljika: istraživana je prvenstveno zbog mogućeg učinka na simptome PMS-a, a ne kao pouzdano sredstvo za regulaciju menstruacije.
Zaključak
Najvažnije je zapamtiti da neredovita menstruacija može biti posljedica različitih zdravstvenih stanja. Čaj može biti dio svakodnevne rutine i ugodan napitak, ali ne treba ga smatrati zamjenom za ginekološki pregled ili medicinski preporučeno liječenje.
Prirodni pripravci nisu automatski sigurni samo zato što su biljnog podrijetla. Prije uporabe koncentriranih biljnih ekstrakata, dodataka prehrani ili pripravaka namijenjenih utjecaju na menstruaciju potrebno je provjeriti njihovu sigurnost, osobito ako postoji mogućnost trudnoće ili se uzimaju lijekovi.
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