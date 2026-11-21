OLAKŠANJE ZA PROBAVU
Varivo za gastritis: Koje namirnice koristiti i kako pripremiti što lakši obrok za želudac?
Kada se pojave simptomi gastritisa poput boli u želucu, mučnine, nadutosti, osjećaja težine ili brzog zasićenja, mnogi počinju razmišljati o tome što jesti kako ne bi dodatno opteretili probavu.
Jedno od jela koje se često bira u takvim situacijama jest varivo, osobito ako je pripremljeno od kuhanog povrća, blagih začina i namirnica koje osoba dobro podnosi.
Varivo za gastritis može biti dobar izbor ako se priprema s malo masnoće, bez prženja, izrazito ljutih začina i sastojaka koji pojedincu izazivaju tegobe. Međutim, nije svako varivo jednako prikladno. Varivo s puno luka, češnjaka, rajčice, paprike, zaprške, masnog mesa ili graha može kod nekih osoba izazvati nadutost, žgaravicu ili bol u želucu.
Prilikom pripreme variva za osobe s gastritisom važno je odabrati lako podnošljive namirnice, skuhati ih dovoljno dugo kako bi omekšale i prilagoditi recept trenutačnom stanju probavnog sustava. U nastavku donosimo koje povrće odabrati, što izbjegavati, kako pripremiti varivo te nekoliko konkretnih recepata za laganije obroke.
Kakvo je varivo najbolje za gastritis?
Kod gastritisa se često preporučuju jednostavniji, manje masni i blago začinjeni obroci, osobito ako osoba trenutačno ima izražene probavne tegobe. Varivo može sadržavati povrće, krumpir, rižu, tjesteninu ili nemasno meso, a način pripreme često je jednako važan kao i izbor namirnica.
Varivo koje bi moglo odgovarati osjetljivom želucu najčešće sadrži:
- kuhanu mrkvu
- krumpir
- tikvice
- bundevu
- manju količinu riže
- nemasnu piletinu ili puretinu, ako se dobro podnose
- malo soli
- svježi peršin u umjerenoj količini, ako ne izaziva tegobe
Povrće je najbolje kuhati u vodi ili blagom temeljcu, bez prethodnog prženja. Po potrebi se dio povrća može zgnječiti vilicom ili izmiksati kako bi varivo bilo mekše i lakše za konzumaciju.
U preporukama za blagu prehranu navode se kuhano povrće, krumpir, juhe, mekša hrana i nemasni izvori proteina kao namirnice koje mogu biti dio takvog načina prehrane. Ipak, riječ je o općim preporukama za probavne tegobe, a ne o strogo propisanoj prehrani za svaki oblik gastritisa.
Koje povrće koristiti za varivo kod gastritisa?
Odabir povrća treba prilagoditi simptomima gastritisa, ali određene vrste povrća često se koriste u blagim kuhanim jelima jer nakon termičke obrade postaju mekane i lakše ih je žvakati.
Mrkva
Mrkva je jedna od praktičnih namirnica za pripremu variva. Može se kuhati narezana na manje komade ili naribana, a nakon kuhanja postaje mekana.
U varivo se može dodati samostalno ili u kombinaciji s krumpirom, tikvicama i rižom. Ako osoba ima izrazito osjetljiv želudac, mrkvu može skuhati do potpune mekoće.
Krumpir
Krumpir je čest sastojak blagih variva jer daje gustoću i energiju obroku. Može se kuhati u komadima ili djelomično zgnječiti kako bi varivo postalo gušće.
Za pripremu laganog variva bolje ga je kuhati nego pržiti. U početku je nekim osobama lakše podnositi oguljeni krumpir, posebno ako im smetaju kore ili veće količine vlakana.
Tikvice
Tikvice su blagog okusa i nakon kuhanja postaju mekane. Mogu se dodavati u variva s krumpirom, mrkvom ili rižom.
Ako je probava posebno osjetljiva, tikvice se mogu oguliti i narezati na manje komade. Nije nužno da ih svaka osoba mora guliti, ali uklanjanje kore može biti korisno ako joj tekstura ili vlakna smetaju.
Bundeva
Bundeva je još jedna namirnica koja se može koristiti u blagim varivima. Nakon kuhanja lako se zgnječi i daje jelu kremastu teksturu bez potrebe za dodavanjem vrhnja ili zaprške.
Može se kombinirati s mrkvom i krumpirom, a po želji se varivo može djelomično ili potpuno izmiksati.
Špinat
Kuhani špinat nekim osobama odgovara u manjim količinama, osobito kada se kombinira s krumpirom ili rižom. Međutim, nije univerzalno dobro podnošljiv.
Osobe koje primijete da im lisnato povrće izaziva bol, nadutost ili druge tegobe trebaju ga privremeno izostaviti i ponovno pokušati kada se simptomi smire.
Mahune
Mekano kuhane mahune mogu biti sastojak variva, ali tolerancija ovisi o osobi. Nekima odgovaraju, dok kod drugih mogu izazvati nadutost.
Ako se mahune koriste, preporučuje se manja količina, dobro kuhanje i izbjegavanje kombiniranja s velikim brojem drugih namirnica koje također izazivaju plinove.
Koje namirnice izbjegavati u varivu za gastritis?
Ne postoje namirnice koje su apsolutno zabranjene svim osobama s gastritisom. Ipak, određeni sastojci mogu pogoršati simptome, posebno tijekom razdoblja kada su bol, mučnina ili žgaravica izraženiji.
Luk i češnjak
Luk i češnjak često se koriste kao osnova za pripremu variva, no kod nekih osoba mogu izazvati nadutost, osjećaj pritiska, nelagodu ili druge probavne simptome.
Ako osoba primijeti da joj smetaju, varivo može pripremiti bez njih. Okus se može ublažiti dodavanjem mrkve, malo peršina ili blagih začina koje dobro podnosi.
Važno je napomenuti da luk i češnjak nisu automatski zabranjeni kod gastritisa. Njihovo izbacivanje ima smisla ako postoji individualna osjetljivost ili ako se simptomi pogoršavaju nakon konzumacije.
Rajčica i koncentrat rajčice
Rajčica je kisela namirnica i kod nekih osoba može pogoršati žgaravicu, refluks ili osjećaj pečenja u želucu.
Zbog toga se tijekom izraženijih tegoba može pripremati varivo bez rajčice i koncentrata rajčice. Kada se simptomi smire, osoba može procijeniti podnosi li manje količine rajčice.
Ljuta paprika i jaki začini
Ljuta paprika, čili, izrazito začinjeni umaci i velike količine papra mogu pogoršati simptome kod osjetljivih osoba.
Za varivo je bolje koristiti blage začine i ne pretjerivati s količinama. Ako određeni začin izaziva tegobe, potrebno ga je izostaviti.
Zaprška i prženje
Zaprška pripremljena od ulja ili masti i brašna nije nužna za varivo. Veće količine masnoće, pržena hrana i teški obroci mogu kod nekih osoba pogoršati probavne simptome.
Umjesto zaprške, gustoću variva moguće je postići:
- zgnječenim krumpirom
- izmiksanim dijelom kuhanog povrća
- dodatkom malo riže
- duljim kuhanjem povrća
Grah, leća, slanutak i kupus
Mahunarke i kupusnjače hranjive su namirnice, ali kod nekih osoba izazivaju pojačano stvaranje plinova i nadutost.
To ne znači da ih svi s gastritisom moraju izbaciti. Ako osoba tijekom aktivnih simptoma ima izraženu nadutost, može ih privremeno ograničiti i kasnije postupno vratiti u prehranu.
Masno meso, suhomesnati proizvodi i kobasice
Masno meso, kobasice, slanina, suhomesnati proizvodi i dimljeno meso nisu najbolji izbor za lagano varivo.
Ako se dodaje meso, prednost se može dati nemasnoj piletini ili puretini, bez kože i vidljive masnoće, uz pripremu kuhanjem.
Savjetuje se ograničavanje masne, začinjene i kisele hrane te alkohola kada pogoršavaju simptome gastritisa.
Kako pripremiti varivo za gastritis?
Način pripreme može utjecati na to koliko će jelo biti lako podnošljivo. Za laganije varivo preporučuje se kuhanje bez prženja, uz umjerenu količinu masnoće i dovoljno vremena da povrće omekša.
Pravila za pripremu laganog variva
Povrće dobro operite i, prema potrebi, ogulite. Narežite ga na manje komade kako bi se ravnomjerno skuhalo. Nemojte prvo pržiti luk, meso ili povrće na ulju. Koristite vodu ili blagi temeljac koji vam odgovara. Dodajte malo soli, bez pretjerivanja.
Izbjegavajte ljute začine i sastojke koji vam izazivaju tegobe. Povrće kuhajte dok ne postane potpuno mekano. Po potrebi zgnječite dio povrća kako biste dobili gušću teksturu. Jedite polako i uzmite manju porciju ako vam veliki obroci izazivaju nelagodu.
Nekim osobama odgovara i nekoliko manjih obroka tijekom dana umjesto velikih porcija. Važno je ne forsirati količinu hrane ako se javlja mučnina ili osjećaj prepunjenosti.
Recepti za varivo za gastritis
U nastavku su recepti koji se temelje na jednostavnim sastojcima i blagoj termičkoj obradi.
Važno je napomenuti da ova jela ni na koji način ne predstavljaju medicinski propisanu prehranu niti jamče da neće izazvati simptome, ali mogu poslužiti kao ideja za obrok kada osoba želi izbjegavati teška, masna i izrazito začinjena jela.
a) Blago varivo od krumpira i mrkve
Ovo je jednostavno varivo s nekoliko osnovnih namirnica. Može biti prikladno za osobe koje dobro podnose krumpir i mrkvu, a žele pripremiti blag obrok bez zaprške i prženja.
Sastojci za 2 porcije:
- 2 srednja krumpira
- 2 mrkve
- 500 – 600 ml vode
- 1 čajna žličica maslinova ulja, prema toleranciji
- malo soli
- nekoliko listića svježeg peršina, prema toleranciji
Priprema:
Krumpir i mrkvu ogulite te narežite na manje komade. Stavite ih u lonac i prelijte vodom. Dodajte malo soli.
Kuhajte na laganoj vatri dok povrće ne omekša. Ako želite gušće varivo, zgnječite dio krumpira i mrkve vilicom. Maslinovo ulje dodajte na kraju, ako ga dobro podnosite.
Poslužite u manjoj porciji, bez dodatnih ljutih ili kiselih začina.
Ovo varivo ne sadrži rajčicu, zapršku, luk ni češnjak. Ako vam je krumpir teško probavljiv ili vam izaziva nadutost, recept prilagodite ili ga zamijenite namirnicom koju bolje podnosite.
b) Varivo od tikvica, krumpira i mrkve
Tikvice su blage i mogu se kombinirati s krumpirom i mrkvom. Ovo varivo posebno je praktično kada želite obrok s nekoliko vrsta povrća, bez jakih okusa.
Sastojci:
- 1 manja tikvica
- 1 srednji krumpir
- 1 mrkva
- 600 ml vode
- malo soli
- 1 čajna žličica maslinova ulja, prema toleranciji
Priprema:
Ogulite krumpir i mrkvu te ih narežite na sitnije komade. Tikvicu operite i, ako vam kora smeta, ogulite je. Povrće stavite u lonac s vodom.
Kuhajte na laganoj vatri dok sve ne omekša. Dio povrća zgnječite kako biste dobili gušću teksturu.
Po želji dodajte malu količinu maslinova ulja nakon kuhanja.
Varivo možete poslužiti kao samostalan obrok ili uz malo kuhane riže, ako je dobro podnosite.
c) Varivo od krumpira, mrkve i piletine
Ako želite hranjiviji obrok, varivo možete pripremiti s nemasnom piletinom. Piletina daje proteine, a krumpir i mrkva ugljikohidrate i teksturu.
Sastojci za 2 do 3 porcije:
- 150 – 200 g pilećih prsa bez kože
- 2 krumpira
- 2 mrkve
- 700 ml vode
- malo soli
- 1 čajna žličica maslinova ulja, ako ga podnosite
Priprema:
Piletinu narežite na manje komade. Krumpir i mrkvu ogulite i narežite. Sve sastojke stavite u lonac s vodom.
Kuhajte dok meso ne bude potpuno kuhano, a povrće mekano. Ako želite, dio krumpira zgnječite kako bi varivo bilo gušće.
Po želji dodajte malo maslinova ulja nakon kuhanja.
Za pripremu nije potrebno pržiti piletinu niti dodavati koncentrirane mesne umake. Ako vam meso izaziva osjećaj težine, možete pripremiti samo povrtno varivo.
d) Varivo od bundeve i krumpira
Bundeva se nakon kuhanja lako zgnječi pa je prikladna za pripremu kremastijih variva bez vrhnja. Kombinacija bundeve i krumpira daje jelu blagu teksturu i okus.
Sastojci:
- 250 g bundeve
- 1 srednji krumpir
- 1 mrkva
- 500 – 600 ml vode
- malo soli
Priprema:
Bundevu, krumpir i mrkvu očistite i narežite na manje komade. Stavite ih u lonac i prelijte vodom. Kuhajte dok sve namirnice ne omekšaju.
Dio ili sve povrće izmiksajte štapnim mikserom, ovisno o tome kakvu teksturu preferirate. Dodajte malo soli i poslužite.
Ako vam odgovara, možete dodati nekoliko kapi maslinova ulja. Nije potrebno koristiti vrhnje, maslac ili druge masnije dodatke.
e) Varivo od riže i povrća
Riža se može dodati u varivo kako bi obrok bio zasitniji. Kod osoba koje dobro podnose rižu može biti praktičan dodatak blagim povrtnim jelima.
Sastojci:
- 2 žlice bijele riže
- 1 mrkva
- 1 manji krumpir
- nekoliko komada tikvice
- 700 ml vode
- malo soli
Priprema:
Rižu dobro isperite. Povrće narežite na sitne komade. Stavite sve sastojke u lonac.
Kuhajte na laganoj vatri dok riža i povrće ne omekšaju. Po potrebi dodajte još vode kako bi varivo bilo rjeđe.
Poslužite toplo, ali ne prevruće.
Ovo varivo može se pripremiti i s malo kuhane piletine ako želite obrok s više proteina.
Nemojte se ograničavati
Varivo za gastritis može biti dio svakodnevne prehrane, ali nije dobro da prehrana dugoročno bude ograničena na samo nekoliko namirnica. Ako se simptomi često pojavljuju, važno je osigurati dovoljno energije, proteina, vitamina i minerala. Prehrana koja se sastoji isključivo od krumpira, riže, mrkve i nekoliko drugih namirnica može s vremenom postati nutritivno nedostatna.
Kada se simptomi smire, preporučuje se postupno proširivanje prehrane namirnicama koje osoba dobro podnosi.
Kod kroničnog gastritisa, osobito gastritisa povezanog s H. pylori ili autoimunim gastritisom, mogu se pojaviti problemi s apsorpcijom određenih nutrijenata, uključujući željezo i vitamin B12. Zbog toga dugotrajne prehrambene restrikcije nije dobro provoditi bez savjeta liječnika ili nutricionista.
Treba li kod gastritisa jesti samo kašastu hranu?
Kašasta hrana može biti praktična ako osoba ima mučninu, bol nakon jela, osjećaj težine ili teško podnosi čvrste obroke. Međutim, gastritis sam po sebi ne znači da je potrebno sve namirnice blendati ili jesti isključivo pasiranu hranu.
Važno je razlikovati gastritis od drugih probavnih stanja koja mogu uzrokovati poteškoće s podnošenjem čvrste hrane.
Ako osoba ima izrazitu mučninu, povraćanje, brzo zasićenje, ne može jesti uobičajene obroke ili nenamjerno gubi na težini, potrebno je javiti se liječniku. Takvi simptomi ne bi se trebali rješavati samo promjenom teksture hrane.
Kod gastritisa, je li bolje jesti varivo toplo - ili hladno?
Većini osoba praktičnije je jesti varivo kada je ugodno toplo, a ne izrazito vruće.
Nema čvrstih dokaza da određena temperatura variva liječi gastritis. Ipak, vrlo vruća hrana nekima može biti neugodna, dok drugima odgovaraju obroci sobne temperature. Najbolje je jesti dok temperatura hrane ne izaziva nelagodu.
Varivo može pomoći u organizaciji prehrane tijekom gastritisa ako je pripremljeno od namirnica koje osoba dobro podnosi.
Mekano kuhano povrće, jednostavan sastav, umjerena količina masnoće i manja porcija mogu biti korisni za osobe kojima određeni obroci izazivaju probavne tegobe.
Ipak, varivo ne liječi gastritis, ne uklanja bakteriju Helicobacter pylori i ne može zamijeniti medicinsko liječenje.
Gastritis može biti uzrokovan infekcijom bakterijom H. pylori, lijekovima poput nesteroidnih protuupalnih lijekova, alkoholom, autoimunim procesima i drugim čimbenicima. Liječenje ovisi o uzroku i može uključivati lijekove, a u slučaju bakterijske infekcije i antibiotike.
Najčešće pogreške pri pripremi variva za gastritis
Kada osoba ima probavne tegobe, ponekad se pretpostavlja da je dovoljno skuhati povrće kako bi obrok bio prikladan. Međutim, način pripreme i kombinacija sastojaka mogu biti važni.
a) Prženje luka i povrća prije kuhanja
Prženje nije nužno za pripremu ukusnog variva. Ako osoba ima izražene simptome, bolje je pokušati s kuhanjem svih sastojaka bez prethodnog prženja.
b) Dodavanje previše sastojaka odjednom
Ako varivo sadrži desetak različitih namirnica, teško je prepoznati koja je izazvala tegobe. Kada je probava osjetljiva, korisnije je pripremiti jednostavno jelo od nekoliko sastojaka, a nove namirnice dodavati postupno.
c) Pretjerivanje s masnoćom
Veća količina ulja, masno meso, vrhnje i zaprška mogu varivo učiniti težim.
d) Korištenje jakih začina
Ljuta paprika, čili, velike količine papra i intenzivni začinski umaci mogu pogoršati simptome kod osjetljivih osoba.
e) Pretjerano ograničavanje prehrane
Dugotrajno jedenje samo nekoliko namirnica može dovesti do nedovoljnog unosa energije i važnih nutrijenata. Ako osoba zbog gastritisa strahuje od hrane ili sve teže pronalazi namirnice koje može jesti, važno je potražiti stručnu pomoć.
Kada se zbog gastritisa treba javiti liječniku?
Prehrana može pomoći u ublažavanju određenih simptoma, ali ne treba zanemarivati njihov uzrok.
Liječnički pregled preporučuje se ako:
- bol u želucu traje dulje od tjedan dana
- bol se pogoršava ili se redovito vraća
- često se pojavljuju mučnina ili povraćanje
- osoba gubi apetit
- brzo se zasiti nakon male količine hrane
- nenamjerno gubi na težini
- ima poteškoće ili bol pri gutanju
Ako se pojavi povraćanje krvi, sadržaj koji izgleda poput taloga kave, crna katranasta stolica ili iznenadna jaka bol u trbuhu ili prsima, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare