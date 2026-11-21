Varivo za gastritis može biti dio svakodnevne prehrane, ali nije dobro da prehrana dugoročno bude ograničena na samo nekoliko namirnica. Ako se simptomi često pojavljuju, važno je osigurati dovoljno energije, proteina, vitamina i minerala. Prehrana koja se sastoji isključivo od krumpira, riže, mrkve i nekoliko drugih namirnica može s vremenom postati nutritivno nedostatna.