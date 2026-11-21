"Nama nije dovoljno samo rasti nešto brže od europskog prosjeka. Moramo ostvarivati osjetno više stope rasta kako bismo smanjivali razlike u produktivnosti, plaćama i životnom standardu. Rast od 2 posto može održavati gospodarsku stabilnost, ali teško može osigurati snažan razvojni iskorak. Država ne može dugoročno povećavati životni standard samo većim proračunskim izdacima, transferima i rastom plaća u javnom sektoru. Netko mora stvoriti novu vrijednost iz koje se sve to financira. Hrvatska je europski novac gotovo prihvatila kao trajni model rasta umjesto da ga iskoristi kao sredstvo za jačanje produktivnosti, izvoza i privatnih investicija. Europski novac nije trajni poslovni model jedne države. Ako nakon milijardi eura bespovratnih sredstava ne uspijemo stvoriti gospodarstvo koje može snažnije rasti samo od sebe, onda nismo dovoljno iskoristili povijesnu razvojnu priliku. Uskoro ćemo to saznati", napominje Vušković.