Međutim, ta brojka obuhvaća samo dio gospodarskih posljedica zdravstvenih problema, koji uključuju sve, od virusnih infekcija do poteškoća s mentalnim zdravljem ili raka. U izvješću se napominje da izračun obuhvaća samo izostanke zbog bolesti među osobama koje su i dalje evidentirane kao zaposlenici s punim radnim vremenom, a ne uzima u obzir ukupne gospodarske troškove dugotrajnih zdravstvenih problema.