VRTOGLAVE BROJKE
Koliko koštaju bolovanja i u kojim zemljama radnici najviše izostaju s posla? Rekorderi su naši susjedi
Bolovanja Europsku uniju godišnje koštaju do 810 milijardi eura, pokazuje novo izvješće koje upozorava na potrebu za boljom prevencijom i ranijim liječenjem kako bi se smanjile gospodarske posljedice bolesti.
Prosječni Europljanin zbog zdravstvenih problema godišnje izostaje s posla gotovo tri tjedna, pokazuje novo izvješće, prenosi Euronews.
Prema izvješću Instituta za okoliš i javno zdravstvo, to predstavlja oko šest posto potencijalnog radnog vremena u Europskoj uniji, odnosno približno 540 milijardi eura izgubljenih troškova rada godišnje. Taj iznos odgovara 2,9 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) Europske unije u prošloj godini.
Međutim, ta brojka obuhvaća samo dio gospodarskih posljedica zdravstvenih problema, koji uključuju sve, od virusnih infekcija do poteškoća s mentalnim zdravljem ili raka. U izvješću se napominje da izračun obuhvaća samo izostanke zbog bolesti među osobama koje su i dalje evidentirane kao zaposlenici s punim radnim vremenom, a ne uzima u obzir ukupne gospodarske troškove dugotrajnih zdravstvenih problema.
Osoba koja zbog bolesti mora smanjiti broj radnih sati ili potpuno napustiti tržište rada više se ne evidentira kao osoba na bolovanju.
Osim izravnog gubitka radnog vremena, bolesti imaju i šire gospodarske posljedice.
Kada ljudi zbog bolesti ne mogu raditi, smanjuje se i gospodarska proizvodnja, dok se poslodavci i kolege moraju nositi s posljedicama njihova izostanka, primjerice zapošljavanjem zamjene ili traženjem od drugih zaposlenika da rade prekovremeno.
Dulja bolovanja također mogu dovesti do trajnog napuštanja tržišta rada, čime se smanjuju porezni prihodi i povećavaju izdaci za socijalno osiguranje, navodi se u izvješću.
Uzimajući u obzir te izravne i neizravne troškove, autori izvješća procijenili su dodatni godišnji trošak na približno 135 do 270 milijardi eura, čime ukupni godišnji troškovi dosežu između 675 i 810 milijardi eura.
Koliko radnici diljem Europe izostaju s posla zbog bolesti?
Iako su gospodarski gubici povezani s bolovanjima problem cijele Europe, među europskim zemljama postoje "dramatične razlike", izjavio je Adrian Mehic, autor izvješća, tijekom njegova predstavljanja u Europskom parlamentu u Bruxellesu.
Prema podacima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), Slovenija je 2025. imala najdulje prosječno trajanje bolovanja, s nešto više od pet tjedana po zaposleniku. Slijede Finska i Španjolska, u kojima su radnici zbog bolesti u prosjeku izostajali s posla oko pet tjedana.
U Francuskoj, Švedskoj i Njemačkoj prosječno trajanje bolovanja nešto je dulje od tri tjedna, dok u Italiji i Grčkoj zaposlenici s punim radnim vremenom zbog bolesti u prosjeku izostaju manje od jednog tjedna.
Međutim, u izvješću se upozorava da te brojke ne odražavaju nužno razlike u zdravstvenom stanju stanovništva.
Manji broj dana provedenih na bolovanju može upućivati na zdravije stanovništvo, ali može biti i posljedica niskih naknada za bolovanje, slabije zaštite radničkih prava ili činjenice da ljudi odlaze na posao unatoč bolesti.
Kako smanjiti gospodarski teret bolovanja?
Razlozi izostanaka s posla zbog bolesti vrlo su različiti, od problema s mentalnim zdravljem i bolesti mišićno-koštanog sustava do nesreća i kroničnih bolesti.
Ipak, znatan dio tih izostanaka mogao bi se spriječiti ili skratiti. Mnogi su povezani sa zdravstvenim stanjima kod kojih preventivne mjere, pravodobno liječenje i rehabilitacija mogu smanjiti i rizik od nastanka bolesti i trajanje bolovanja, navodi se u izvješću.
Među preventivnim mjerama Mehic ističe poboljšanje ergonomskih uvjeta na radnom mjestu, ranije liječenje problema s mentalnim zdravljem, brži pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti, fizioterapiji i uslugama zaštite mentalnog zdravlja te ranije prepoznavanje zdravstvenih rizika.
"I sama prevencija ima svoju cijenu, tako da ništa od toga nije besplatno, ali ako se pravilno provodi, koristi bi bile veće od troškova", dodao je Mehic.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare