Unsplash/Ilustracija

Do proljeva dolazi zbog različitih stanja ili problema s crijevima. Proljev u trudnoći također je česta pojava do koje dolazi zbog promjene hormona i općenito promjena u organizmu. Ipak, važno je razlikovati beznačajan proljev koji se javlja povremeno od onog koji je razlog za odlazak liječniku.

Podijeli

Oglas

Proljev u trudnoći neugodna je pojava koja se događa kod mnogih žena. Radi se o vodenastoj stolici koja se može pojaviti u bilo kojem tromjesečju. Iako nije opasan, proljev u ovom slučaju može dovesti do dehidracije i biti razlog za odlazak liječniku.

Zašto dolazi do proljeva u trudnoći?

Proljev može biti izravno povezan s trudnoćom, ali jednako tako može imati neki drugi uzrok koji nema veze s trudnoćom.

Najčešći uzroci su:

a) Hormonalne promjene

Povećana razina prostaglandina može ubrzati prolazak hrane kroz crijeva. Hormoni mogu i usporiti probavu, a dugotrajan zatvor ponekad završi rijetkom stolicom.

b) Promjene u prehrani

Mnoge trudnice naglo počnu jesti više voća, povrća i vlakana, što može poremetiti uobičajeni ritam probave.

c) Osjetljivost na hranu

Namirnice koje su se prije dobro podnosile u trudnoći mogu izazvati plinove, nadutost, žgaravicu, mučninu i proljev.

d) Prenatalni vitamini

Kod nekih žena dodaci prehrani uzrokuju probavne smetnje.

e) Infekcije

Pojedine bakterije, virusi i paraziti, najčešće iz kontaminirane hrane ili vode, mogu dovesti do proljeva. Isto tako, trovanje hranom ili putovanje mogu izazvati proljev.

f) Kronične bolesti crijeva

Sindrom iritabilnog crijeva, Crohnova bolest, ulcerozni kolitis ili celijakija mogu se u trudnoći pogoršati.

Osim toga, do proljeva u trudnoći može doći i zbog stresa i tjeskobe ili zbog nekih lijekova. Proljev pred kraj trudnoće može biti jedan od ranih znakova da se porod približava.

Koji simptomi prate proljev u trudnoći?

Glavni simptom je rijetka, vodenasta stolica tri ili više puta dnevno. Uz nju se često javljaju:

grčevi i bolovi u trbuhu

nadutost i plinovi

hitna potreba za odlaskom na zahod

mučnina i povraćanje

pojačan umor

Ako je proljev uzrokovan infekcijom, mogu se pojaviti i povišena temperatura, drhtavica, vrtoglavica te krv ili sluz u stolici.

Kod kroničnih bolesti crijeva česti su i bolovi, gubitak tjelesne težine i iscrpljenost. Najviše pažnje treba obratiti na to da ne dođe do dehidracije.

Je li proljev u trudnoći opasan?

Blag i kratkotrajan proljev u trudnoći u pravilu nije opasan ni za majku ni za dijete. Problem nastaje kada je proljev jak ili dugotrajan. Tada tijelo gubi mnogo tekućine i elektrolita, što može dovesti do dehidracije i pothranjenosti.

To može biti opasno jer teška dehidracija može uzrokovati komplikacije u trudnoći.

Poseban oprez potreban je kod trovanja hranom. Neke infekcije, primjerice listerioza, mogu biti blage za majku, ali opasne za dijete. Zato je važno izbjegavati rizične namirnice poput nepasteriziranih mliječnih proizvoda i nedovoljno termički obrađenog mesa.

Koliko traje proljev u trudnoći?

Većina slučajeva proljeva u trudnoći povuče se sama od sebe unutar nekoliko dana. To vrijedi za proljev kojem su uzroci virusi, bakterije ili trovanje hranom.

Ako proljev traje dulje od dva dana bez poboljšanja ili ako se javljaju dodatni simptomi, potrebno je javiti se liječniku ili ginekologu. Proljev koji traje tjednima često upućuje na probleme s crijevima.

Kako se tretira proljev u trudnoći?

Blagi proljev u trudnoći većinom ne zahtijeva lijekove. Najvažnije je nadoknaditi izgubljenu tekućinu. Stoga je najvažnije piti dovoljno tekućine, u prvom redu vode. Osim vode, preporučuje se uzimanje elektrolita.

Baš kao i kod svakog proljeva, i u trudnoći tada treba paziti na prehranu i konzumirati laganiju hranu. Pomoći mogu i probiotici.

Ako se proljev ne smiri za dva do tri dana ili se pogoršava, liječnik može obaviti pregled, analizu stolice ili krvne pretrage. Kod bakterijske infekcije može propisati antibiotik siguran u trudnoći, a kod teške dehidracije tekućina se nadoknađuje infuzijom.

Zaključak

Proljev u trudnoći može biti znak promjene prehrane, hormonalnih promjena ili problema s crijevima, dok proljev blizu termina može značiti da je porod blizu. To nije opasna pojava, ali treba voditi računa o tome da ne dođe do dehidracije i reagirati kod pojave ozbiljnijih simptoma.