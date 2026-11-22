Lillian SUWANRUMPHA/AFP

Neke od najzanimljivijih gradskih četvrti i atrakcija ne prostiru se kilometrima, nego su smještene u samo jednoj ulici. Ondje se na malom prostoru mogu pronaći povijesne građevine, ulična umjetnost, zanimljivi restorani, barovi, neobične trgovine i kreativni prostori.

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Upravo takva mjesta svake godine izdvaja magazin Time Out, koji uz pomoć svojih gradskih urednika i lokalnih stručnjaka sastavlja popis najzanimljivijih ulica na svijetu.

Titulu najzanimljivije ulice za 2026. godinu odnijela je Song Wat Road u Bangkoku, nekadašnje važno trgovačko središte tajlandske prijestolnice koje je posljednjih godina doživjelo veliku preobrazbu.

Smještena uz rijeku Chao Phraya, ova povijesna ulica danas je jedno od najpopularnijih mjesta za izlaske u Bangkoku.

U starim, stotinjak godina starim zgradama otvoreni su specijalizirani kafići, nezavisne galerije, dizajnerski butici i restorani.

Kako objašnjava Aidan Stewart, zamjenik urednika Time Outa za Tajland, velik dio zasluga za preporod ulice pripada lokalnim umjetnicima i kreativnoj zajednici.

Posebno se ističe projekt Made in Song Wat, udruženje lokalnih poduzetnika koje je u četiri godine naraslo s deset na 60 članova. Zajednica organizira susjedske večere i različita događanja kojima nastoji oživjeti ovaj dio grada.

Gdje otići i što isprobati?

Među mjestima koja Stewart preporučuje nalazi se Gu Long Bao, restoran poznat po pecivima kuhanima na pari u teočevskom stilu.

Nakon toga predlaže odlazak u neobični bar We Didn't Land on the Moon Since 1987, a ljubitelji kupovine mogu zaviriti u trgovinu vintage odjećom Soul Songwat i nezavisni butik Garçon Dept.

Na ovogodišnjem popisu našle su se i druge zanimljive gradske lokacije diljem svijeta. Među njima su kozmopolitska ulica u zapadnom Londonu, pješačka zona puna restorana i barova u Buenos Airesu te pristupačniji dio Helsinkija.