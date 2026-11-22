Vrtoglavi iznos
Evo za koliko je prodan pramen kose Georgea Washingtona
Uokvireni pramen kose prvog američkog predsjednika Georgea Washingtona prodan je na dražbi za 4000 dolara, javio je BBC.
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Pramen je bio u vlasništvu Johna Gadsbyja, koji je ugostio Washingtona 1799. godine, neposredno prije njegove smrti iste godine. Potom je dospio u ruke kolekcionara Johna K. Lattimera, koji ga je nabavio od Gadsbyjeva potomka, objavila je aukcijska kuća Richmond Auctions koja ga je prodala.
Ime novog vlasnika nije objavljeno.
Subotnja prodaja nije rekordna kada je riječ o aukcijama Washingtonove kose. Tri vlasi za koje se vjeruje da su mu iščupane neposredno prije ili nakon smrti, a koje su bile pohranjene u medaljonu, prodane su 2021. godine za gotovo 40.000 dolara.
Gadsby, stanovnik tadašnjeg gradića Alexandrije u saveznoj državi Virginiji, ugostio je Washingtona na večeri nedugo prije njegove smrti iste godine. O tome svjedoči izjava Gadsbyjeve unuke Julije Ten Eyck McBlair iz 1928. godine, objavljena na internetskoj stranici aukcijske kuće Richmond Auctions.
McBlair je navela da je njezin djed došao u posjed Washingtonove kose „zahvaljujući prijateljstvu i druženju u njegovim posljednjim danima”. Uokvirio ju je i stavio na zid „ispod portreta generala Washingtona u našem domu u Washington Cityju, gdje sam je gledala cijeli život”.
Prema navodima aukcijske kuće Richmond Auctions, Gadsby je organizirao proslave Washingtonova rođendana 1798. i 1799. godine.
Washington je predvodio američke snage do pobjede nad Britancima u Američkom ratu za neovisnost te sudjelovao u izradi američkog Ustava, prije nego što je 1788. postao prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. S dužnosti se povukao 1797. nakon dva predsjednička mandata.
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