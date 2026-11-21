Puno opširnije pa i psihozom rata mnogo prožetije priručnike imaju skandinavske i baltičke zemlje koje su bliže Rusiji te Njemačka. Za razliku od dvaju letaka hrvatske Civilne zaštite, njemački Priručnik za krize i preživljavanje otisnut je na čak 68 stranica s detaljno opisanim situacijama i savjetima građanima za pripravnost u slučaju elementarnih nepogoda i drugih kriza, među kojima se spominje i rat. O tome smo svojedobno pisali OVDJE.