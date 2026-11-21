KOMPLETI ZA PREŽIVLJAVANJE
Građani EU-a pozvani da spreme zalihe za 72 sata. Neke zemlje traže više, dvije preporučuju i posebne tablete
Europska komisija nedavno je pozvala građane da u svojim kućanstvima osiguraju zalihe za hitne slučajeve dovoljne za najmanje 72 sata te osmisle obiteljske planove za snalaženje u izvanrednim situacijama.
Taj poziv nije nov. Naprotiv, upućen je i u ožujku 2025. godine kao dio Strategije Europske unije za pripravnost čiji je cilj, kako piše Euronews, preusmjeriti Europu s reagiranja na katastrofe na njihovo predviđanje i pripremu za njih.
Uostalom, sve zemlje već godinama, pa i desetljećima imaju slične upute građanima, ali su ih revidirale ili iznova skrenule pažnju na njih u proljeće 2022. godine kada je započeo rat u Ukrajini donijevši Europi strah od vojnog sukoba na njenom teritoriju kakvog nije bilo još od vremena Hladnog rata.
Kod nas na dva letka, u Njemačkoj na 68 stranica
No iako se savjeti za stvaranje ili popunjavanje zaliha za hitne slučajeve u europskim kućanstvima trenutno doimaju motivirani opasnošću od rata (s Rusijom) u puno većoj mjeri tiču se onih izvanrednih situacija s kakvima se Europa svake godine suočava poput potresa, poplava, šumskih požara, kibernetičkih napada ili velikih nestanaka struje.
Stoga bi, ponovno upozorava Europska komisija, građani trebali imati zalihe pitke vode, nekvarljive hrane i lijekova kao i pribor za prvu pomoć, baterijske svjetiljke, radio-prijemnik, prijenosni uređaj za punjenje drugih uređaja (power bank), novac u gotovini i slično.
U Hrvatskoj se na stranicama Ravnateljstva civilne zaštite odavno nalaze dva letka - Komplet za preživljavanje koji možete vidjeti OVDJE te Obiteljski plan za snalaženje u izvanrednim situacijama koji se može vidjeti OVDJE.
U usporedbi sa sličnim preporukama, brošurama i priručnicima za preživljavanje, ovaj domaći prilično je sažet.
Puno opširnije pa i psihozom rata mnogo prožetije priručnike imaju skandinavske i baltičke zemlje koje su bliže Rusiji te Njemačka. Za razliku od dvaju letaka hrvatske Civilne zaštite, njemački Priručnik za krize i preživljavanje otisnut je na čak 68 stranica s detaljno opisanim situacijama i savjetima građanima za pripravnost u slučaju elementarnih nepogoda i drugih kriza, među kojima se spominje i rat. O tome smo svojedobno pisali OVDJE.
Zašto se preporučuju zalihe za 72 sata?
Zašto se preporučuju zalihe baš za 72 sata, odnosno tri dana u kriznim situacijama? Procjena je da su prva tri dana presudna u izvanrednim situacijama, odnosno da toliko vremena treba hitnim službama za obaviti najnužnije intervencije poput spašavanja unesrećenih ili ponovne uspostave oštećene infrastrukture.
U skoro svim tim europskim lecima ili priručnicima stoji otprilike isto: u kompletu za preživljavanje preporučeno je imati dvije do tri litre vode za piće dnevno po osobi, nekvarljiva hrana koja može stajati izvan hladnjaka, osnovni lijekovi, higijenske potrepštine, baterijske svjetiljke, radio-prijemnik, nešto novca u gotovini i osobni dokumenti te hrana i oprema za bebe ako u kućanstvu ima male djece, a također i hrana za kućne ljubimce ako ih ima.
Većina europskih zemalja preporučuje zalihe za tri dana no ima i onih koje svojim građanima preporučuju više od toga.
Austrijanci pozvani da spreme zalihe za 14 dana
Dok Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Litva, Nizozemska, Poljska, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo preporučuju trodnevne zalihe, Estonija, Latvija, Norveška, Švedska i Švicarska svoje su preporuke podigle na zalihe za sedam dana. Njemačka svojim građanima savjetuje da je zalihe "idealno imati za deset dana" dok je po tom pitanju najopreznija Austrija gdje se građanima savjetuje napraviti zalihe za 10 do čak 14 dana
Finska i Norveška zemlje su čiji se kompleti za preživljavanje razlikuju od onih u drugim zemljama po tome što se tamošnjim građanima savjetuje da u zalihama za izvanredne situacije imaju i - tablete joda.
Jod, odnosno kalijev jodid zasićuju štitnjaču čime je u slučaju nuklearne eksplozije ili havarije štite od apsorpcije radioaktivnog joda koji se oslobađa u atmosferu.
U kompletu za preživljavanje i tablete joda
Norveška, je prije dvije godine preporučene zalihe za izvanredne situacije povećala s tri na sedam dana nakon što je anketa tamošnje službe civilne zaštite pokazala kako je samo 47 posto kućanstava imalo dovoljne zalihe pitke vode, a samo 20 posto kućanstava je imalo tablete joda.
"Držite tablete joda kod kuće (odnosi se na djecu i odrasle mlađe od 40 godina, trudnice i dojilje) jer one mogu pružiti zaštitu od radioaktivnog joda u slučaju nuklearnih nesreća, a smiju se uzimati isključivo prema uputama nadležnih tijela", piše u norveškom priručniku za preživljavanje.
I Latvija savjetuje svojim građanima da u kompletu za preživljavanje imaju tablete, ali ne joda nego tablete za pročišćavanje vode u bunarima. Također savjetuju građane da se informiraju o obližnjim bunarima i izvorima pitke vode u blizini mjesta svoga stanovanja.
"Rat se više ne čini nemogućim"
Službe u Njemačkoj detaljno dijeleći savjete o sadržaju kompleta za preživljavanje preporučuju i "vegetarijanske opcije" namirnica. Usto, njemački priručnik za krize i preživljavanje jedan je od onih u kojemu se nedvosmisleno spominje rat.
"U Njemačkoj doživljavamo da krize remete naše uobičajene dnevne rutine. Ekstremni vremenski događaji sve su češći. Kibernetički napadi, dezinformacije ili sabotaže dovode do napada na infrastrukturu, javno mnijenje i solidarnost. Čak se ni rat više ne čini nemogućim kao što je bio prije nekoliko godina", piše tamo.
Slično piše i u švedskom priručniku: "Živimo u neizvjesnim vremenima. Oružani sukobi se trenutno vode u našem kutku svijeta. Terorizam, kibernetički napadi i kampanje dezinformiranja koriste se za potkopavanje i utjecaj na nas. Da bismo se oduprli tim prijetnjama, moramo biti ujedinjeni. Ako Švedska bude napadnuta, svatko mora dati svoj doprinos u obrani njezine neovisnosti – i naše demokracije."
U vodiču za krizne situacije koji je estonska vlada odaslala tamošnjim kućanstvima stoji pak: "U krizi slušajte državu!"
A u litvanskom priručniku pod nazivom "Ako rat i krize dođu što trebam učiniti" mogući rat spominje se desetak puta, a jedan odjeljak je naslovljen "Što morate znati ako bude proglašena mobilizacija".
No Europska komisija osvježivši svoju preporuku za stvaranjem trodnevnih zaliha za izvanredne situacije nije imala na umu samo rat. Strategijom za pripravnost ciljala je na to da svako kućanstvo u EU treba biti u stanju samostalno preživjeti najmanje 72 sata u sučaju bilo kakve nepogode.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare