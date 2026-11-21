pattinson kao 007
Kako je Hollywood reagirao na novog Bonda? "Oprostite, srce mi je slomljeno"
Vijest da je Robert Pattinson novi glumac koji će utjeloviti Jamesa Bonda izazvala je brojne reakcije u filmskoj industriji. Njegov izbor komentirali su Brad Pitt, Ralph Fiennes i bivši Bond George Lazenby, a većina nije skrivala oduševljenje novim agentom 007.
Brad Pitt podržao je izbor Pattinsona tijekom promocije svojeg novog filma The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Smatra da je riječ o odličnom odabiru, ističući da Pattinson posljednjih godina bira zanimljive i raznolike uloge.
"Mislim da je to sjajan izbor. Sviđa mi se ono što radi. Donosio je vrlo zanimljive glumačke odluke, a sad će biti odlično vidjeti kako će se snaći u ovoj ulozi”, poručio je Pitt.
Kroz šalu je dao do znanja da bi i sam volio zaigrati negativca u novom filmu o Bondu. Pritom je uputio poziv redatelju Denisu Villeneuveu, koji će režirati sljedeći nastavak franšize, piše Guardian.
Nešto drukčiju reakciju imao je Ralph Fiennes, koji je u filmovima Skyfall, Spectre i Za smrt nema vremena glumio Garetha Malloryja, šefa britanske tajne službe M.
Tijekom intervjua povodom filma "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" priznao je da se još nije sasvim oprostio od Daniela Craiga u ulozi slavnog agenta.
"Oprostite, još sam zaljubljen u Daniela Craiga. Teško mi je. Srce mi je slomljeno", našalio se Fiennes.
Ipak, odmah je pohvalio Pattinsona, nazvavši ga sjajnim glumcem te izrazio uvjerenje da će se odlično snaći u ulozi.
Podršku novom Bondu pružio je i George Lazenby, koji je agenta 007 glumio u samo jednom filmu, "U službi Njezinog Veličanstva" iz 1969. godine.
"Roberte, dobro došao u najekskluzivniji klub na svijetu. Ali, ne zaboravi uživati. Da vidimo hoćeš li i ti doživjeti trenutak u kojem ćeš moći reći: 'To se nikad nije dogodilo onom drugom'", napisao je na društvenim mrežama.
Riječ je o referenci na jednu od poznatih šala iz uvodne scene njegova filma, u kojoj se Bond naizgled osvrće na prethodnog glumca u toj ulozi, Seana Conneryja.
Pattinson je za ulogu doznao samo dan prije objave
Prema pisanju Hollywood Reportera, Pattinson je za odluku da će postati novi James Bond doznao samo 24 sata prije službene objave. Nazvao ga je redatelj Denis Villeneuve i osobno mu priopćio vijest.
Producentica Amy Pascal, koja na filmu radi zajedno s Davidom Heymanom, navodno je telefonski obavijestila i četvoricu ostalih kandidata koji su bili u užem izboru.
Villeneuve nije skrivao zadovoljstvo odabirom novog glavnog glumca.
"Želim izraziti duboku zahvalnost izvanrednim glumcima koji su s nama bili na ovom putovanju. Bili smo okruženi nevjerojatnim talentom, ali samo jedan može biti 007. Presretan sam što mogu poželjeti dobrodošlicu Robertu Pattinsonu kao našem novom Jamesu Bondu. On ima bezvremensku dušu agenta 007, ali donosi i potpuno novu energiju. Jedva čekam da počnemo", poručio je redatelj.
Zanimljivu pozadinu objave otkrio je i redatelj Robert Eggers, koji je s Pattinsonom radio u hororu "Svjetionik" iz 2019. godine. Prema njegovim riječima, glumac je vijest o izboru za Bonda dočekao tijekom projekcije Eggersova novog filma "Werwulf".
Eggers je dodao kako ga konačan ishod nije iznenadio, što sugerira da je Pattinson već neko vrijeme bio ozbiljan kandidat za jednu od najpoželjnijih glumačkih uloga u Hollywoodu.
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