prošao bez ozljeda
Mladić traktorom naletio na eksplozivnu napravu. Pronađena i ručna bomba
Zagrebačka policija izvijestila je u nedjelju kako je 25-godišnjak tijekom malčiranja zarasle površine u mjestu Drnek na području općine Orle traktorom prešao preko odbačenog eksplozivnog sredstva koje je potom eksplodiralo i oštetilo traktor, no mladić je prošao bez ozljeda.
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Pojašnjavajući okolnosti, policija je navela kako je mladić u subotu poslijepodne traktorom malčirao zelenu površinu obraslu šikarom i niskim raslinjem, na kojoj se dijelom nalazio odbačeni otpad.
Kada je prošao traktorom preko tog otpada, aktiviralo se nepoznato eksplozivno sredstvo. Eksplozija je oštetila traktor, no mladić je prošao bez ozljeda.
Nakon silaska s traktora, u blizini je uočio još jednu neeksplodiranu napravu, za koju se pretpostavlja da je ručna bomba.
Policija ju je izuzela na siguran način te je u tijeku kriminalističko istraživanje.
Policija je tom prilikom također podsjetila građane da je još uvijek u tijeku akcija "Manje oružja - manje tragedija" u sklopu koje građani uvijek mogu dragovoljno predati oružje, bez kaznenih ili prekršajnih posljedica.
"Pozivamo i apeliramo na sve one, koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje, streljivo ili minsko-eksplozivna sredstva da ih dragovoljno predaju, s napomenom da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o svojoj nakani predaje obavijeste na broj 192 ili najbližu policijsku postaju", priopćila je PU zagrebačka.
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