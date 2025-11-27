Oglas

brzo i ukusno

Prestanite kuhati rižu na štednjaku – jednostavna metoda daje savršena zrna za samo 12 minuta

author
N1 Info
|
27. stu. 2025. 22:37
riža
Pille R. Priske/ Unsplash

Riža je osnovna namirnica u brojnim svjetskim kuhinjama. Lagana i rahla, savršeno se slaže s curryjima, jelima od piletine ili povrća, a odlična je i u juhama ili salatama, uz mnoštvo različitih vrsta koje možete odabrati.

No, ako ste ikada pokušali kuhati rižu u loncu, znate da to nije uvijek jednostavno. Pogoditi pravo vrijeme i omjer vode i riže može biti izazov, pa umjesto rahlosti ponekad dobijete ljepljivu masu. Sada je jedna chefica podijelila svoju jednostavnu tehniku za savršenu rižu – i ne uključuje kuhanje na štednjaku, piše Express.

Julie Lin, kuharica i autorica kuharica iz Glasgowa, kaže da rižu možete pripremiti u mikrovalnoj pećnici umjesto u vodi na štednjaku. Objasnila je da je to metoda koju je njezina majka koristila kad nije imala aparat za kuhanje riže – praktičan, ali ne i dostupan svima.

U svom videu uvjerava gledatelje da “riža ne mora biti komplicirana”, ali morate krenuti od kvalitetne vrste. A uz nekoliko jednostavnih koraka dobit ćete savršeno rahle zrnje koje možete poslužiti uz bilo koje jelo.

Kako skuhati rižu u mikrovalnoj

  1. Ulijte dvije šalice riže u veću zdjelu pogodnu za mikrovalnu.
  2. Dodajte vodu sobne temperature i napunite zdjelu dovoljno da prekrije rižu.

Pranje riže – ključan korak

Pranje je važno bez obzira na metodu kuhanja. Julie preporučuje da ruku oblikujete kao “kandžu” i rižu vrtite kružnim pokretima.

“Jedna od grešaka koje ljudi rade jest da gnječe rižu rukom. To zapravo lomi zrna, pa se neka skuhaju brže od drugih i završite s muljevitom rižom.”

Isperite vodu i ponovite postupak 2–3 puta, dok voda ne postane bistra.

  1. Dodajte dvije šalice vode – dakle isto onoliko koliko ste koristili riže.
  2. Zdjele stavite u mikrovalnu na 12 minuta na punoj snazi, dok voda ne ispari.

Završni korak

Kada je gotovo, poklopite zdjelu tanjurom kako bi riža odparila i dodatno se rahlila.

Rezultat: savršeno odvojena, lagana zrna.

Julie, miješajući rižu štapićima, zaključuje:

“Mikrovalna je odlična za ovo.”

Teme
