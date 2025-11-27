Prestanite kuhati rižu na štednjaku – jednostavna metoda daje savršena zrna za samo 12 minuta

Riža je osnovna namirnica u brojnim svjetskim kuhinjama. Lagana i rahla, savršeno se slaže s curryjima, jelima od piletine ili povrća, a odlična je i u juhama ili salatama, uz mnoštvo različitih vrsta koje možete odabrati.
No, ako ste ikada pokušali kuhati rižu u loncu, znate da to nije uvijek jednostavno. Pogoditi pravo vrijeme i omjer vode i riže može biti izazov, pa umjesto rahlosti ponekad dobijete ljepljivu masu. Sada je jedna chefica podijelila svoju jednostavnu tehniku za savršenu rižu – i ne uključuje kuhanje na štednjaku, piše Express.
Julie Lin, kuharica i autorica kuharica iz Glasgowa, kaže da rižu možete pripremiti u mikrovalnoj pećnici umjesto u vodi na štednjaku. Objasnila je da je to metoda koju je njezina majka koristila kad nije imala aparat za kuhanje riže – praktičan, ali ne i dostupan svima.
U svom videu uvjerava gledatelje da “riža ne mora biti komplicirana”, ali morate krenuti od kvalitetne vrste. A uz nekoliko jednostavnih koraka dobit ćete savršeno rahle zrnje koje možete poslužiti uz bilo koje jelo.
Kako skuhati rižu u mikrovalnoj
- Ulijte dvije šalice riže u veću zdjelu pogodnu za mikrovalnu.
- Dodajte vodu sobne temperature i napunite zdjelu dovoljno da prekrije rižu.
Pranje riže – ključan korak
Pranje je važno bez obzira na metodu kuhanja. Julie preporučuje da ruku oblikujete kao “kandžu” i rižu vrtite kružnim pokretima.
“Jedna od grešaka koje ljudi rade jest da gnječe rižu rukom. To zapravo lomi zrna, pa se neka skuhaju brže od drugih i završite s muljevitom rižom.”
Isperite vodu i ponovite postupak 2–3 puta, dok voda ne postane bistra.
- Dodajte dvije šalice vode – dakle isto onoliko koliko ste koristili riže.
- Zdjele stavite u mikrovalnu na 12 minuta na punoj snazi, dok voda ne ispari.
Završni korak
Kada je gotovo, poklopite zdjelu tanjurom kako bi riža odparila i dodatno se rahlila.
Rezultat: savršeno odvojena, lagana zrna.
Julie, miješajući rižu štapićima, zaključuje:
“Mikrovalna je odlična za ovo.”
