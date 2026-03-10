POLITIČKO SAMOUBOJSTVO?
Analitičar o saborskim 'preletačima': Ban bez SDP-a ne bi ni ušla u Sabor, Zurovčev slučaj je 'čišći'
Manje od mjesec dana prošlo je otkako se vladajuća koalicija, zbog skandala u izvedbi saborskog zastupnika Domovinskog pokreta (DP) Josipa Dabre, našla pred najvećom političkom krizom u ovome mandatu zbog čega su joj mnogi predviđali raspad, a slijedom toga i pad Vlade.
Odmah nakon Dabrinog pjevanja pjesme o poglavniku NDH Anti Paveliću na pokladama u Komletincima, predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je "e, sad je dosta" i dao ultimatum predsjedniku Vlade i HDZ-a Andreju Plenkoviću da u narednih 30 dana "resetira ili presloži" vladajuću koaliciju sugerirajući time da će je u suprotnome napustiti. No Hrebak je ubrzo ustuknuo i najprije ultimatum preinačio u "inicijativu", a prije nekoliko dana objavio da HSLS nastavlja sudjelovati u vladajućoj većini. Sam Plenković krizu je riješio povećavši saborsku većinu s dvoje zastupnika-preletača: bivšom SDP-ovkom Boškom Ban i nezavisnim Dariom Zurovcem koji je u ovaj saziv Sabora ušao kao član Fokusa.
'Samoubilačko' pretrčavanje?
Ban i Zurovec su u Sabor ušli s lista stranaka i koalicija koje su u po političkom habitusu (SDP) suprotstavljene HDZ-u ili su u predizbornoj kampanji otvoreno poručivale (Fokus i Republika) kako neće nakon izbora ni u kakve aranžmane s HDZ-om. Uzimajući to u ubzir, s popriličnom sigurnošću može se reći i da birači koji su dali preferencijalne glasove Ban i Zurovcu nisu htjeli da njihovi glasovi na koncu završe na HDZ-ovoj hrpi.
I Ban i Zurovec su nakon popijenih kava s premijerom Plenkovićem opravdavali svoj prelazak u vladajuću većinu time da će to omogućiti i olakšati projekte za boljitak sredina iz kojih dolaze - Ban iz Međimurja, a Zurovec iz Svete Nedelje gdje je gradonačelnik.
Je li njihovo pretrčavanje, kao i HSLS-ov uzmak nakon odlučnog ultimatuma bilo politički samoubilački čin znat će se tek na sljedećim parlamentarnim ili lokalnim izborima. Dotad se o tome može tek nagađati.
"Plenković će mirno završiti mandat"
Ono što je izvjesno jest da su Plenković i HDZ i iz ove krize izašli jači, a vladajuća koalicija brojčano veća. Osim toga, u jeku optužbi da Hrvatsku vuče radikalno udesno, Plenković je pridobio dvoje zastupnika s ljevice i liberalnog centra, zadržavši i Hrebakove liberale pod skutima.
"Ako smo išta naučili iz ove situacije, to je da će Plenković vrlo vjerojatno mirno završiti mandat jer sada ima dovoljnu podršku u Saboru među različitim opcijama. Ne vidim što bi mu sada moglo otežati tu poziciju", kaže politički analitičar Maro Alavanja.
Osim toga, kaže, Plenković nakon ove krize unutar koalicije više neće imati ni puno korektivnih čimbenika.
"De facto je prvi puta netko u vladajućoj koaliciji digao glas protiv nečeg neprimjerenog (HSLS protv Dabre, nap.a.) no nije se dogodilo apsolutno ništa. Nakon što je Hrebak povukao svoje 'crvene linije' nije bilo ikakvih političkih posljedica. A uzmicanje od toga potpuno je narušilo dosljednost i vjerodostojnost HSLS-a. Ako na ovako čistoj situaciji nisu povučene crvene linije, sumnjam da će do kraja mandata biti ikakvih sličnih trzavica", smatra Alavanja.
"Prelaskom Ban u HDZ prijeđen je Rubikon"
Što se tiče političkih posljedica po HSLS, naš sugovornik napominje kako je to još teže procijeniti jer riječ je o stranci koja već dugo ne izlazi samostalno na izbore.
"Posljedica bi bilo kada bi HSLS samostalno izašao na izbore, ali više se i ne pamti kada su oni to posljednji puta učinili. Vjerojatno će opet ići s HDZ-om i pritom se vjerojatno uopće neće ocjenjivati njihova politika. Oni su dio koalicije, ušli su u taj vlak, daju HDZ-ovoj koaliciji auru centrizma i liberalizma, ali politički ne vrijede praktički ništa", ističe Alavanja.
S druge strane, prelaskom Boške Ban iz SDP-a u HDZ-ovu saborsku većinu, iako je prethodno formalno napustila SDP, ipak je "prijeđen Rubikon" - smatra Alavanja.
"Bez SDP-a ne bi ni ušla u Sabor i s te strane ona politički ne nosi puno. Za nju se praktički nije ni znalo do sada, a sada će se kao nezavisna zastupnica 'uštekati' u neku priču s HDZ-om. Ona je od onih koji dođu i prođu kroz politički prostor bez puno traga, osim u trenucima kada njihov glas treba biti prevaga u Saboru. A to je čista pragmatičnost utemeljena na dnevnoj potrebi, a ne na političkoj vrijednosti."
"Razlog mu je pruga koja je ionako planirana"
Zurovec je, pak, posebna priča, kaže Alavanja.
"Proteklih mjeseci i godina više puta se nagađalo o njegovom povratku u HDZ (potekao je iz te stranke, nap.a.) a on je svo to vrijeme govorio da neće s njima da bi sada 'izvukao' tu prugu do Svete Nedelje kao razlog, a koja je, koliko sam shvatio, ionako u planu Ministarstva prometa. Puno važnijim mi se čini no o čemu se neslužbeno govori - da Zurovec želi podršku HDZ-a u utrci za zagrebačkog župana. Mislim da mu pruga samo uži kao pokušaj da opravda svoju promjenu stava za 180 stupnjeva", ističe.
Alavanja kaže kako ne bi trebala biti sporna pragmatična politička borba za projekte ako zastupnik uđe na svoje ime u Sabor i time stekne veći legitimitet.
"Boška Ban sigurno ne bi imala izvorni mandat da nije bilo SDP-a. Teško je govoriti o legitimitetu kada se u promjeni političke strane ide iz jedne u drugu krajnost. U tom smislu slučaj Zurovca je 'čišći' iako je i on iza sebe imao stranku koja nije htjela s HDZ-om."
