Izbjegavate hranu iz konzerve jer mislite da nije zdrava? Evo koja je najzdravija, a mnogi je podcjenjuju

Sardine iz konzerve obično sadrže i manje žive nego mnoge druge vrste ribe iz konzerve i odličan su izbor kada vam svježa riba nije dostupna, kaže nutricionistica.
Konzerviranje hranu održava svježom i jestivom, osobito onu koja je podložna razvoju raznih patogena, a u procesu konzerviranja namirnice prolaze i kroz sterilizaciju. "Rezultat je, nažalost, značajan gubitak nutrijenata, ali kada se voće ili povrće konzervira, tako može stajati godinama, sigurno od opasnih mikroorganizama", objašnjava nutricionistica dr. Jess Cording i otkriva koja je, prema mišljenju stručnjaka, najzdravija konzervirana hrana, prenos danas.rs.
Jedan od najbolji izbora morske hrane
To su, kako kaže, zasigurno sardine u konzervi, ali i druga konzervirana riba koja je pristupačan izvor proteina, pritom održiva i ne zahtijeva dugu pripremu ili kuhanje. Uključivanje konzervirane ribe u prehranu donosi brojne zdravstvene prednosti. “Konzervirane sardine obično imaju manje žive od mnogih drugih vrsta ribe i smatraju se jednim od najboljih izbora morske hrane, osobito kada vam svježa nije dostupna”, rekla je Cording.
Uz njih unosimo veliku količinu proteina, vitamina D i protuupalnih omega-3 masnih kiselina, dok maslinovo ulje osigurava jednostruko nezasićene masti koje su dobre za srce, objašnjava ona.
Kako jesti sardine?
Zdravstvene smjernice preporučuju dvije do tri porcije ribe s niskim sadržajem žive tjedno, a Cording savjetuje da ih pomiješate s tjesteninom, sirom ili krekerima kao međuobrok. “Osobno ih najviše volim zgnječiti vilicom i jednostavno dodati u salatu”, rekla je Cording za Mind Body Green, a postoji i bezbroj drugih načina da se konzervirana sardina uključi u prehranu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
