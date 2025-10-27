Savršena zamjena za pomfrit: Ovo će postati vaš omiljeni zimski prilog

Većina korjenastog povrća, uključujući i kod nas često zanemareni pastrnjak, u sezoni je tijekom cijele zime pa sve do ranog proljeća, što je pravo vrijeme da ga što češće koristite u pripremi jela. Možete ga koristiti za pripremu juha i umaka ili ga peći u pećnici, a izvrstan je i kuhan pa zgnječen. U toj varijanti može poslužiti kao odlična zamjena za krumpirov pire. Pire će biti jednako pjenast zahvaljujući sadržaju škroba, ali s nižim glikemijskim indeksom, više vlakana, manje kalorija i potpuno novim, zanimljivim okusom