Savršena zamjena za pomfrit: Ovo će postati vaš omiljeni zimski prilog

U usporedbi sa srodnom mrkvom, pastrnjak sadrži dvostruko više vlakana i ima specifičan slatkasto-orašasti okus. Zanimljivo je da se u vrijeme prije nego što je šećer postao široko dostupan upravo ovo korjenasto povrće koristilo za zaslađivanje raznih jela, a danas od njega možete pripremiti zdrav pomfrit.
Pastrnjak ima gotovo jednaku količinu kalija kao i banana te značajnu količinu drugih važnih nutrijenata, uključujući vitamin C, folate i mangan, koji igra važnu ulogu u regulaciji šećera u krvi i funkcijama mozga. Sadrži i vitamine K i E, tiamin, vitamin B6, magnezij, fosfor i cink, kao i dragocjene antioksidanse među kojima se ističu poliacetileni. Australsko istraživanje iz 2005. godine, objavljeno u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry, pokazalo je da poliacetileni imaju antikancerogeno djelovanje, piše Danas.rs.
Većina korjenastog povrća, uključujući i kod nas često zanemareni pastrnjak, u sezoni je tijekom cijele zime pa sve do ranog proljeća, što je pravo vrijeme da ga što češće koristite u pripremi jela. Možete ga koristiti za pripremu juha i umaka ili ga peći u pećnici, a izvrstan je i kuhan pa zgnječen. U toj varijanti može poslužiti kao odlična zamjena za krumpirov pire. Pire će biti jednako pjenast zahvaljujući sadržaju škroba, ali s nižim glikemijskim indeksom, više vlakana, manje kalorija i potpuno novim, zanimljivim okusom
Za pomfrit
Pastrnjak možete koristiti i za pripremu “lažnog” pomfrita, koji će imati bogatu, orašastu aromu pomalo nalik karameli i savršeno će se uklopiti sa zimskim umacima i varivima.
Narežite pastrnjak na štapiće, poprskajte maslinovim uljem te posolite i popaprite.
Pecite 20–25 minuta u pećnici zagrijanoj na 230°C, dok ne omekša i ne postane hrskav na rubovima.
Na kraju možete posuti svježim začinskim biljem poput ružmarina.
