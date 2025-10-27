330 tona zlatne rude
Pronađeno možda najveće nalazište zlata na svijetu
Kako prenosi Popular Mechanics, kineski geolozi su tijekom početnih istraživanja ispod zlatnog rudnika Wangu u pokrajini Hunan otkrili više od 40 zlatnih žila s približno 330 tona zlatne rude, koje se protežu i do 2.000 metara dubine.
Nalazište oko 1100 tona
Međutim, kada su kasnije izradili trodimenzionalne modele, otkrili su da je nalazište mnogo veće te da bi ukupna količina rude mogla doseći 1.100 tona, a zlatne žile mogle bi se protezati i do 3.000 metara dubine.
Ako su modeli točni, cijelo nalazište vrijedilo bi oko 83 milijarde dolara (nešto više od 71 milijardu eura).
Otkriću dodatnu težinu daje činjenica da novo nalazište sadrži 138 grama zlata po toni rude, što je iznimno isplativa vrijednost, rijetka u eksploataciji zlata.
„Mnoge od izbušenih stijena sadržavale su vidljivo zlato,” rekao je Chen Rulin, stručnjak za istraživanje minerala iz Pokrajinskog geološkog ureda Hunana, za državne medije.
Koliko je 138 grama zlata u jednoj toni zlatne rude?
Ako se pretpostavi da je prosječna gustoća zlatne rude oko 2,7 grama po kubičnom centimetru (ovisno o vrsti stijene, naravno), jedna tona rude mogla bi stati u kocku čije bi stranice bile duge oko 72 centimetra.
Ta količina daje približno 138 grama zlata. Ako bi se to zlato oblikovalo u kocku, imala bi stranice duge nešto manje od 2 centimetra.
Ako se podaci potvrde, novo nalazište postat će najveći rudnik zlata na svijetu – veći od rudnika South Deep u Južnoj Africi, za koji se procjenjuje da ima 1.025 tona zlata, prema portalu Mining Technology.
Najveći proizvođač i uvoznik zlata
Kina, koja je već najveći svjetski proizvođač zlata, odgovorna je za oko 10 posto globalne proizvodnje, ali i troši mnogo – tri puta više nego što iskopa godišnje – što je čini najvećim svjetskim uvoznikom zlata.
Kineski stručnjaci također tvrde da bi novo otkriveno nalazište, ako se brojke potvrde, bilo i najveće poznato nalazište bilo kojeg plemenitog metala – ne samo zlatne rude.
No moguće je i da će konačne brojke biti još veće.
Prema riječima Liu Yongjuna, zamjenika ravnatelja Geološkog ureda, dodatne rezerve zlatne rude pronađene su tijekom bušenja na rubnim dijelovima područja.
