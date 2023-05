Izbjegnite trovanje: Ovo je najbrži način da saznate je li se jaje pokvarilo

Podijeli :

Erol Ahmed/Unsplash

Najsigurniji i najisplativiji način da osigurate da svoja jaja iskoristite prije nego se pokvare je da ih stavite u hladnjak i iskoristite u roku od nekoliko tjedana.

Čak i ako imate najbolju namjeru otići u kupovinu namirnica, planirati svoje obroke, kuhati što je više moguće i iskoristiti sve namirnice koje ste kupili, sigurno će postojati oni trenuci kada shvatite da imate hranu koja će se uskoro pokvariti prije nego ste imali priliku kuhati s njom.

Jesu li smeđa jaja zdravija od bijelih jaja? Zašto jaja ne bismo trebali držati u vratima frižidera?

To može biti frustrirajuće s bilo kojom vrstom namirnice, ali s obzirom na to koliko su cijene jaja naglo porasle u posljednjih godinu dana, imati jaja koja se pokvare prije nego što ih možete pojesti zaista se čini kao katastrofa. Srećom, s pravim znanjem i metodama, možete znati kako prepoznati je li se jaje pokvarilo, što ne samo da će vam uštedjeti novac, već će vas i zaštititi od mogućih bolesti koje se prenose hranom, piše Eat This Not That.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), jedenje pokvarene hrane može povećati rizik od bolesti koje se prenose hranom, a koje su povezane s više od 200 različitih vrsta bolesti. Salmonela je posebno zabrinjavajuća kod jaja, zbog čega ljudi upozoravaju da se ne konzumiraju sirova jaja u tijestu za kolače ili torte, da se jedu jaja koja su napuknuta ili da se konzumiraju pokvarena jaja. Postoji više načina na koje možete znati je li se jaje pokvarilo, ali onaj koji ćete odabrati ovisi o tome koliko vremena imate.

Sljedeće metode preporučuju kuhari i izvori kao što su USDA ili FDA, a te su taktike najbolje kada se kombiniraju umjesto oslanjanja na samo jednu, jer će kombiniranje osigurati najtočnije rezultate. Nastavite čitati kako biste saznali njihove preporuke.

Razumijevanje prosječnog roka trajanja jaja

Ključni aspekt da izvučete najbolje iz svojih jaja dok su još svježa je imati opći osjećaj o njihovom vijeku trajanja. Ne treba se oslanjati samo na ovo jer su sve kutije za jaja različite, ali može biti dobro mjesto za početak. FDA kaže da u usporedbi s izvorima proteina kao što su meso i mlijeko, jaja obično imaju mnogo duži rok trajanja. Zapravo, ohlađena jaja u ljusci trebala bi trajati između tri i pet tjedana. Ako tvrdo skuhate jaje, to bi trebalo trajati otprilike tjedan dana. A ako imate posla sa sirovim bjelanjcima ili žumanjcima izvan ljuske, oni će u prosjeku trajati samo dva do četiri dana, prenosi Večernji list.

Najnezdraviji način pripreme jaja: Veliki broj ljudi radi istu grešku Ne bacajte vodu u kojoj ste kuhali jaja, može vam biti od velike koristi

Kako znati je li se jaje pokvarilo?

Koristite klasični test plutanja. Test plutanja jedna je od najklasičnijih i najčešće preporučenih metoda za ispitivanje je li jaje još dobro ili ne. Prema Georgeu Zappasu, glavnom kuharu u Cooking Genie, sve što trebate učiniti je “napuniti zdjelu vodom i staviti jaje u nju”. “Svježa jaja će potonuti na dno, dok će starija jaja plutati”, objašnjava Zappas. “To je zbog povećanja veličine zračne ćelije unutar jajeta kako ono stari.” USDA kaže da iako je jaje koje pluta starije, to ne znači nužno da se pokvarilo. Ako razbijete jaje i ono pusti neobičan miris, to može značiti da se pokvarilo.

Napravite test mirisa i vizualno pregledajte jaja

Ovo se može činiti logičnim, ali jedan od načina da uvijek provjerite je li vam se hrana pokvarila je da je pomirišete. “Svježa jaja ne bi trebala imati miris”, kaže Zappas. “Ako jaje smrdi ili miriše na sumpor, najbolje ga je baciti.” Uz provjeru mirisa vaših jaja da vidite jesu li se pokvarila, Zappas kaže da ponekad možete saznati je li se jaje pokvarilo pomoću vizualnih tragova. “Razbijte jaje o ravnu površinu”, kaže Zappas. “Žumanjak svježeg jajeta bit će svijetao i okrugao, a bjelanjak se neće puno raširiti.” USDA također kaže da bilo koja ružičasta ili preljevna boja u jajetu, nakon što se razbije, može značiti da su bakterije počele rasti. Prije nego što uopće razbijete jaja, također provjerite ima li pukotina ili sluzave konzistencije na ljusci jaja.

Provjerite i kuhano jaje

Ako se i dalje osjećate nesigurno nakon što ste skuhali jaje, možete potražiti nekoliko znakova nakon što je skuhano. “Ako ste skuhali jaje i još uvijek trebate znati je li se pokvarilo, možete ga pomirisati ili promatrati teksturu”, kaže Amna Muqeem, kućna kuharica i blogerica o hrani i kuhinji na Ravvy Reviews. “Pokvareno jaje čudno bi mirisalo, a tekstura bi bila sluzava ili poput krede.”

Koliko dugo smiju stajati kuhana jaja i kako prepoznati da su se pokvarila? Tajna savršeno poširanih jaja je u samo jednoj stvari

Koristite datum isteka kao referentnu točku

Lako se zbuniti s datumima isteka i datumima poput “upotrijebiti do” na kutijama za jaja, pogotovo ako ste nervozni oko toga da će vam se jaja pokvariti. Ne želite baciti cijeli karton samo zato što mu je prošao rok, ali također želite izbjeći konzumiranje potencijalno pokvarenih proizvoda. Prema USDA-i, datum “najbolje iskoristiti do” na kutiji jaja znači da ako ih koristite u ovom vremenskom okviru znači da ćete ih dobiti najbolju kvalitetu i okus. Nakon što provjerite ima li drugih znakova da se kvare, poput lošeg mirisa ili vizualnih znakova kvarenja, trebali biste moći upotrebiti jaja i nakon ovog datuma.

Najsigurniji način skladištenja jaja

Održavanje roka trajanja i svježine vaših jaja može vam pomoći uštedjeti novac, a znati kako ih najbolje pohraniti je najbolji način da to učinite. Prema FDA i USDA, najbolji način za pohranjivanje jaja je njihovo hlađenje čim dođete kući. Također biste trebali izbjegavati da ih držite izvan hladnjaka duže od dva sata. USDA kaže da nakon što se jaje ohladi i izvadi, može se početi ‘znojiti’, što povećava šanse da bakterije uđu u jaje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok