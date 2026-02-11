Ističe da Reformisti "nemaju želju biti SDP" te da im je "bliži Možemo": "HDZ uopće neću komentirati, to je prostor koji ne želimo dirati ni štapom. Predlagali smo da se formira koordinacija svih stranaka u Varaždinskoj županiji i da se prate projekti. HDZ je to odbio, predlagali smo to i gradu gdje je SDP, odbili su. Sada je HDZ to prihvatio i formirao koordinaciju svih klubova i svih župana, a logikom su mene izabrali za predsjednika koordinacije za praćenje europskih projekata. Sve stranke su unutra HDZ, SDP, HNS..."