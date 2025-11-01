Oglas

tekstura je bitna!

Kako da najbolje zgusnete grašak bez zaprške? Samo ubacite jednu žlicu ovoga

author
N1 Info
|
01. stu. 2025. 20:28
varivo Pexels
Pexels

Kako zgusnuti grašak bez prženja? Samo dodajte žlicu ovoga i bit će odlično.

Oglas

Tajni sastojak za grašak, daje poseban okus i čini ga gušćim nego inače. To je pripravak s koprom.

Lagan je za želudac, zdrav i ukusan, a za kuhanje vam nisu potrebne nikakve posebne kulinarske vještine.

Sastojci:

500 g graška

500 g svinjetine

1 luk

1 poriluk

1 mrkva

1 krumpir

3 češnja češnjaka

1 vrećica instant krem ​​juhe od graška

suhi začinski bilje, papar

1 žličica slatke mljevene paprike

malo kopra

2 žlice kečapa

1 žličica suhog vlasca

Priprema:

Popržite nasjeckani luk i poriluk te posolite. Dodajte kockice mesa. Začinite suhim začinskim biljem, paprom i slatkom mljevenom paprikom. Po želji možete dodati i zdrobljenu ljutu papriku i vlasac.

Kada meso malo porumeni, dodajte sitno nasjeckani krumpir, mrkvu i češnjak. Promiješajte, zatim dodajte grašak i ponovno promiješajte. Dodajte malo kopra, malo kečapa i ulijte vodu.

Pokrijte i kuhajte na laganoj vatri.

Skuhajte juhu s vrućom vodom i dodajte malo kopra, a zatim je ulijte u grašak. Kuhajte grašak oko 30-45 minuta.

Zahvaljujući jednostavnom dodatku kopra, dobit ćete savršeno gust, mirisan i lagan obrok koji će se svima svidjeti.

Isprobajte danas - iznenadit ćete se koliko će grašak biti ukusan i pun domaćeg okusa!

Teme
grašak kopar varivo zaprška

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ