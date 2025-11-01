Kako da najbolje zgusnete grašak bez zaprške? Samo ubacite jednu žlicu ovoga

Kako zgusnuti grašak bez prženja? Samo dodajte žlicu ovoga i bit će odlično.
Tajni sastojak za grašak, daje poseban okus i čini ga gušćim nego inače. To je pripravak s koprom.
Lagan je za želudac, zdrav i ukusan, a za kuhanje vam nisu potrebne nikakve posebne kulinarske vještine.
Sastojci:
500 g graška
500 g svinjetine
1 luk
1 poriluk
1 mrkva
1 krumpir
3 češnja češnjaka
1 vrećica instant krem juhe od graška
suhi začinski bilje, papar
1 žličica slatke mljevene paprike
malo kopra
2 žlice kečapa
1 žličica suhog vlasca
Priprema:
Popržite nasjeckani luk i poriluk te posolite. Dodajte kockice mesa. Začinite suhim začinskim biljem, paprom i slatkom mljevenom paprikom. Po želji možete dodati i zdrobljenu ljutu papriku i vlasac.
Kada meso malo porumeni, dodajte sitno nasjeckani krumpir, mrkvu i češnjak. Promiješajte, zatim dodajte grašak i ponovno promiješajte. Dodajte malo kopra, malo kečapa i ulijte vodu.
Pokrijte i kuhajte na laganoj vatri.
Skuhajte juhu s vrućom vodom i dodajte malo kopra, a zatim je ulijte u grašak. Kuhajte grašak oko 30-45 minuta.
Zahvaljujući jednostavnom dodatku kopra, dobit ćete savršeno gust, mirisan i lagan obrok koji će se svima svidjeti.
Isprobajte danas - iznenadit ćete se koliko će grašak biti ukusan i pun domaćeg okusa!
